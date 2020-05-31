Дракон Илона Маска отправился в космос

31.05.2020, 11:01, Разное

В США это считают «началом новой эры».

Через 9 лет после окончания программы Шаттл Соединенные Штаты вновь вышли в космос, запустив собственный космический корабль с космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Это произошло, несмотря на вспышку COVID-19, парализовавшую работу государственных агентств и частных компаний, и капризы погоды, сорвавшие первую попытку запуска в среду, 27 мая.

Дональд и Мелания Трампы покидают космический центр после несостоявшегося пуска Falcon 9 с кораблем Crew Dragon 27 мая. Фото: Reuters

Тогда отмена старта произошла всего за 15 минут до взлета, наблюдать за которым прибыл президент Трамп. Он специально прилетел вместе с вице-президентом Пенсом и на вторую попытку запуска. В субботу, 30 мая, погодные условия позволили произвести старт, хотя во Флориде сейчас стоит сезон тропических ливней, и еще за сутки до второй попытки старта специалисты давали только 50% на то, что он состоится. Погодные условия оценивались за 6 часов, 4 часа и 45 минут до старта. Через 19 часов должна была произойти стыковка с Международной космической станцией. На борту МКС экипаж «Дракона» Роберта Бенкена и Дугласа Хёрли ожидают коллеги – американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Этот запуск в Америке назвали «историческим», «началом новой эры».

Новая глава в история космонавтики

Впервые в истории к Международной космической станции отправился частный пилотируемый космический корабль SpaceX Crew Dragon — детище миллиардера Илона Маска. В марте были произведены успешные испытания с экипажем на борту по взлету и приземлению космического аппарата. На орбиту его выводит ракета-носитель SpaceX Falcon-9. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей, установленных на первой ступени носителя.

Фото: Reuters

НАСА и Америка ждали этого старта почти 10 лет. 21 июля 2011 года в космос вышел последний из американских космических челноков – «Атлантис». Программа была закрыта (полеты «Челленждера» в 1986-м и «Колумбии» в 2003-м завершились катастрофами), оставшиеся шаттлы стали экспонатами музеев космонавтики. После безуспешных попыток немедленно создать и построить ракету в НАСА было принято решение не создавать собственную замену шаттлу. Вместо этого агентство обратилось к частному сектору с предложением построить космический аппарат, способный безопасно доставлять астронавтов до Международной космической станции и обратно на землю. Решение до сегодняшнего дня считалось спорным. Никогда раньше частный бизнес не получал такой задачи. Предполагалось, что конкурирующие коммерческие компании смогут сократить расходы и стимулировать инновации, а у НАСА будет больше времени и ресурсов, чтобы сосредоточиться на более глубоких исследованиях дальних рубежей Солнечной системы.

И вот, без преувеличения, триумфальное возвращение в космос в момент, когда вся Америка думает о смертельном вирусе и о поиске или спасении рабочих мест.

Как пояснил глава НАСА Джим Брайденстайн, он надеется, что запуск должен поднять настроение всей стране во время продолжающейся пандемии.

НАСА отмечают, что работа американских астронавтов на борту МКС — гигантской научной лаборатории на орбите — теперь не будет полностью зависеть от запусков российских ракет «Союз», стоимость одного места на которых доходила до 86 млн долларов. Зависимость от РФ была предметом постоянных слушаний в Конгрессе, законодатели называли ее «постыдной», прежде всего, по политическим причинам. Дональд Трамп назвал запуск одним из успешных примеров претворения своего лозунга «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again).

И, безусловно, на пути к ноябрьским выборам этот запуск президент еще неоднократно вспомнит и представит как личное достижение.

Программа коммерческих космических запусков — партнерство государства с частным бизнесом — официально началась в годы президентства Барака Обамы. В 2014 году НАСА предложил контракт в 4,2 млрд долларов концерну Боинг, работавшему над созданием корабля Starliner, и 2,6 млрд получила компания Илона Маска SpaceX, которая уже осуществила успешную грузовую перевозку на МКС, а теперь запустила в космос пилотируемый корабль. Как отмечают американские СМИ, у Боинга произошли проблемы с капсулой в ходе испытаний Starliner без экипажа. Поэтому Маск вырвался вперед. По оценкам здешних СМИ, цена полета одного астронавта в новом корабле — 55 млн долларов, однако эта сумма выведена из общих расчетов контракта, и она касается только первых шести полетов. Выводы организации Planetary Society:

эта программа является самой экономной по сравнению с прошлыми полетами американцев в космос.

Собственно этого и добивались в НАСА.

Сотрудничество с Илоном Маском знавало и трудные времена. Первая попытка запуска ракеты SpaceX завершлась неудачей, в 2008-м, как сообщали СМИ, компания едва не обанкротилась, но всё изменил успешный вывод на орбиту одной из первых ракет Falcon-1. Маск получил контракт на грузовые полеты к МКС, космическое агентство не смутили две неудачи в 2015 и 2016 гг.

Политический момент Пенс и Трамп наблюдают за полетом. Фото: Reuters

С самого начала президентства Дональд Трамп воспринял программу коммерческих полетов как первый шаг к «восстановлению американского лидерства в космосе» и стремился к увеличению частных инвестиций в отрасль, отмечает издание Politico. Трамп называл ренессанс космической программы одним из своих главных приоритетов, в том числе, он поставил амбициозную цель по возвращению людей на Луну к 2024 году, снял федеральные ограничения, чтобы помочь развитию экономики, связанной с космосом. Кроме того, было объявлено о создании космических сил США — новой военной отрасли, посвященной космосу.

Возвращение Америки в космос — а именно так комментируют этот старт здешние СМИ — это та самая хорошая новость, которая нужна Белому дому в год выборов. Обрушение экономики, рост безработицы, а теперь еще расовые волнения ударили по шансам Трампа на переизбрание. Любой позитив ляжет, что называется, в строку.

Ветераны НАСА, астронавты 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Хёрли, вылетели на орбиту с исторического места — стартового комплекса 39А, откуда астронавты корабля «Аполлон-11» взлетели к Луне в 1969 году. Будучи частной коммерческой компанией, SpaceX арендовала стартовую площадку у НАСА. Space Dragon стал пятым кораблем в истории США после Mercury, Gemini, Апполона и Шаттл, получившим сертификат безопасности НАСА для полетов человека в космос. И это — первый частный космический пилотируемый корабль. Оба астронавта — в прошлом военные летчики-испытатели, налетавшие сотни часов на реактивных самолетах. Оба летали в прошлом на космических шаттлах. НАСА выбрала их для этого полета в 2018 году. Здесь существует давняя традиция — для так называемых «прорывных полетов» в экипаж берут только военных летчиков-испытателей с «правильным количеством» летных часов.

Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли перед стартом. Фото: Reuters

НАСА хочет, чтобы Бенкен и Хёрли оставались на борту МКС до прилета следущего «Дракона». Это займет от одного до трех месяцев, максимум 111 дней, сообщили в НАСА.

Планируется, что экипаж вернется на землю, точнее, приводнится в Атлантическом океане на борту SpaceX Dragon.

И о вирусе

COVID-19 внес свои изменения в космические ритуалы. В центре управления полетом были приняты дополнительные гигиенические меры в виде проветривания помещений между сменами наземных служб контроля за полетом. Управление центра Кеннеди допустило на старт только ограниченную группу журналистов — и никаких дополнительных визитеров. НАСА призвало американцев не собираться толпами у ворот центра и на близлежащих пляжах и парках, а смотреть старт по телевизиру.

НАСА призывало американцев не собираться на пляжах Флориды, но те все равно вышли, чтобы проследить за стартом. Фото: Reuters

Кстати, миллиардеру Илону Маску весьма достается от СМИ в последние недели — за то, что создатель Теслы и SpaceX публично называет меры, принятые американскими властями по борьбе с коронавирусом, «чрезмерными», а масштабы угрозы преувеличенными. Насильно заставлять людей находиться в домах, по мнению Маска, является «абсолютно неправильным», нарушает конституционные права и свободы граждан, принципы, заложенные в основание Америки. СМИ сообщили, что на одной из служебных летучек, подводящих финансовые итоги работы компании, Маск отошел от привычного сценария и назвал «фашизмом» распоряжения властей, чтобы люди оставались по своим домам. Такой вот Маск.

Этот контракт с НАСА для него лишь еще один шаг к главной цели жизни — строительству огромного космолета Starship и отправке на Марс экспедиции колонистов. Не больше и не меньше! В субботу его все поздравляли с успешным стартом. В ЦУПе звучал американский гимн и песня австралийской группы AC/DC Back in Black, что в данном случае, означало «возвращаясь в черноту космоса». Но накануне в пятницу неудачей закончилось очередное, уже четвертое по счету, испытание прототипа корабля Starship, и Маск признал, что в его программу колонизации Луны и Марса будут внесены коррективы, в том числе, временные. Как обычно, в жизни победы и неудачи идут рядом, но сегодня Америка говорит о большой космической победе.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон