Мнение: Русское садо-мазо и гений Элон Маск

31.05.2020, 20:01, Разное



“Илон полетел!”

Ночью был разбужен небывалой радостью и воодушевлением, царящими в русскоязычном Фейсбуке. Отовсюду неслись крики “ура!” и “даешь!”, “Да здравствует Илон!”, “Россия отстала навсегда!”, слышались хлопки виртуального шампанского, звуки братаний, и все это перемежалось почему-то проклятиями в адрес Рогозина и Роскосмоса.

“Рогозин, конечно, сволочь, – думал я, протирая глаза, – но зачем же так орать? Что случилось?” Оказалось, что ничего особенного, в сущности, не произошло – просто корпорация Илона Маска отправила ракету на станцию МКС. Дело, безусловно, хорошее – но экзальтация наших блогеров по такому, в сущности, ничтожному поводу производит странное впечатление. Вопли в некоторых блогах стоят такие, словно Маск не на МКС, а прямо на Марс полетел. Или даже – слетал туда и уже вернулся.

Из-за чего такой восторг-то? Ну, в очередной раз пульнули на орбиту Земли очередную жестяную коробку с “космонавтами” внутри. Теперь они какое-то время будут болтаться вокруг нее кругами, проводя, конечно же, “важные научные эксперименты”. Супер, но ведь было уже тыщу раз.

У меня вот все детство прошло под реляции того же толка, от которых сейчас заходится Фейсбук. Помню, в каком-нибудь лохматом 1980-м (!) году как ни включишь программу “Время”, так там между орденами Брежнева и трудовыми подвигами хлопкоробов непременно, привычно, как зубная боль – очередной отчет о каком-то запуске какого-нибудь очередного “космонавта Берегового”. Или о спуске его же. Рутина, зевота. Я только знал, что после спуска с орбиты любому космонавту автоматом присвоят звание “Героя Советского Союза” – радостно было за человека. Но это и всё.

И что ж, спустя 40 лет опять выпрыгивать из штанов по ровно такому же поводу?! Да это дежавю какое-то, право слово. Особенно учитывая, что как раз 40 лет назад оно УЖЕ считалось чем-то вполне обыденным и не стоящим особого внимания. Народ, наоборот, замордованный этими сообщениями об “освоении ближнего космоса”, больше ворчал: “Ну вот, опять дармоедов запустили, хрена ли они вообще там делают”.

Впрочем, в нынешних преувеличенных восторгах по поводу “гения Илона” чувствуется довольно отчетливый (и давно привычный) мазохистский комплекс российской интеллигенции: тут радость не столько от чужого успеха, сколько от своего поражения. Есть такое развлечение у русских людей – ликование при виде собственных провалов, отсталости и ничтожности. Очень нездоровые, на мой взгляд, наклонности.

Так что Илон Маск с его дутыми “достижениями” – тут не более чем повод. Повод для самоуничижения, которое паче гордости. “У них – светлый гений Илон Маск, а у нас – тупой фанфарон Рогозин! Ха-ха-ха, вот такие мы скоты!”

Сквозит в этом, как ни крути, традиционная такая, наша, мерзкая достоевщинка. Или, если копнуть еще чуть глубже,

“насмешка горькая обманутого сына

над промотавшимся отцом”.