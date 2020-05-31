В Лондоне и Берлине прошли акции солидарности с демонстрантами в США

31.05.2020, 20:01, Новости дня

Сотни людей в Лондоне и Берлине вышли в воскресенье на акции протеста в знак солидарности с демонстрантами в США в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе. Как было показано на видео, он задохнулся, когда белый полицейский прижал коленом его шею к земле.

Протестующие на Трафальгарской площади в центре Лондона встали на колени, скандируя «нет справедливости, нет мира», после чего прошли маршем мимо здания парламента, завершив акцию у посольства США.

Несколько сот демонстрантов также устроили митинг у здания посольства США в Берлине. Люди держали плакаты с надписями «Правосудие для Джорджа Флойда», «Хватит нас убивать!» и «Кому теперь наступят на шею?».

Смерть Джорджа Флойда после ареста, имевшего место в понедельник, вызвала волну протестов в США.

В ходе протестов выплеснулось давно накапливавшееся недовольство по поводу расовых предубеждений в системе уголовного правосудия.

Некоторые демонстрации приобрели насильственный характер. Их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией, которая иногда применяла слезоточивый газ и пластиковые пули, чтобы восстановить порядок.