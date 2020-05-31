 

Китай не упустил случая под…ть США

31.05.2020, 20:00, Разное

US and China clash over Hong Kong laws at closed UN meeting
На закрытом заседании Совета Безопасности ООН, США и Китай вступили в конфликт по поводу  принятых Китаем законов  о Гонконге

by EDITH M. LEDERER, THE ASSOCIATED PRESS  Posted May 29, 2020

TANZANIA, Tanzania — Во время закрытых обсуждений в Совете Безопасности в пятницу, которые отражали усиление напряженности в отношениях между США и Китаем,  Соединенные Штаты и Соединенное Королевство вступили в конфликт с Китаем и Россией по поводу нового закона Пекина о национальной безопасности Гонконга.

Дипломаты рассказали, что посол Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил США и Великобританию в вмешательстве во внутренние дела страны и в необоснованных обвинениях в том, что закон может ограничить свободу, гарантированную в китайско-британском соглашением, подписанным в декабре 1984 года, которое привело к передаче британской колонии в 1997 году Китаю. Он назвал США «нарушителем спокойствия» в мире и призвал членов  СБ  не делать Китай «врагом», сказали они.

Чжан также спросил, что бы сделали США, если бы Китай хотел, чтобы Совет  Безопасности  обсудил ситуацию в Миннеаполисе, где безоружный темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался после того, как белый полицейский  надавил коленом на его шею, сказал дипломат.

Посол США Келли Крафт ответила, что у каждой страны есть свои трудности и обиды, но разница в том, что Соединенные Штаты,  в  отличие от Китая, представляют собой демократию с верховенством закона, где люди могут протестовать и иметь демократические права (выделено переводчиком))),  сказали дипломаты. выступая на условиях анонимности, потому что это  было  закрытое  обсуждение.

Хотя дело Флойда не упоминалось в твитах и ​​заявлениях, опубликованных обеими сторонами после обсуждения в Совете, вопросы,  поднятые этим делом, были затронуты послами США и Китая.

Китайская миссия ООН написала в Твиттере: «Что заслуживает внимания всего мира –  так  это  неспособность США выполнять свои международные обязательства, неспособность США бороться с расовой дискриминацией, неспособность США защитить своих мигрантов и их детей, неспособность США защитить свой народ от вооруженного насилия». 

Посол Крафт сказала в твиттере, что она призвала членов Совета Безопасности «предъявить претензии и потребовать объяснений по поводу  пустых  обещаний  Китая народам  Гонконга и Великобритании».

«Недавние действия Пекина  в  высокой степени угрожают   автономии Гонконга,   нарушают международный мир и безопасность» и «противоречат» его обязательствам по китайско-британскому соглашению, зарегистрированному в Организации Объединенных Наций, сказала она.

Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности и все 193 государства-члена ООН присоединиться к требованию, чтобы Китай «изменил курс и выполнил свои обязательства перед этим учреждением и народом Гонконга», написала Крафт.

Китай заблокировал проведение  Соединенными Штатами  и Великобританией открытого  заседания СБ  по Гонконгу, поэтому они подняли вопрос о законе о национальной безопасности в конце заседания “по любым другим вопросам” в пятницу,  Процедура  позволяет 15 членам Совета Безопасности  поднимать любые вопросы на  закрытых обсуждениях.

Китайская миссия ООН написала в Твиттере, что усилия США и Великобритании по официальному обсуждению гонконгской проблемы «провалились» из-за «отсутствия согласия» и «сильной оппозиции» со стороны членов Совета Безопасности.

Заместитель посла РФ в ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере, что «неловкий шаг Вашингтона и Лондона не был поддержан явным большинством членов совета», добавив, что «спорные, предвзятые вопросы, не имеющие отношения к миру и безопасности, не должны подниматься» в Совете.

В ходе закрытых консультаций дипломаты заявили, что посол РФ в ООН Василий Небензия также поднял вопрос об инциденте в Миннеаполисе и движении “Black Lives Matter” и заявил, что Запад отправил неонацистских украинских провокаторов в Гонконг, чему  у Москвы есть видеодоказательства.

Исполняющий обязанности посла Великобритании в  ООН, Джонатан Аллен заявил, что Великобритания подняла вопрос о Гонконге, потому что закон о национальной безопасности «рискует ограничить свободы, которые Китай обязался отстаивать», и в случае его реализации «усугубит существующие глубокие разногласия в гонконгском обществе».

“Мы надеемся, что китайское правительство сделает паузу и обдумает серьезные и законные опасения, которые этот  закон  вызвал как внутри Гонконга, так и во всем мире”, – сказал он.

Edith M. Lederer, The Associated Press

China’s Global Times trolls US, says: ‘US should stand with Minnesota violent protesters as it did with HK rioters’
Китайская газета Global Times троллит Соединённые Штаты: «США должны поддержать протестующих в Миннесоте  точно так  же как они  поддержали  протестующих  Гонконга»

Плеснули бензинчика в костёр

Belmont Lay| May 30 

Китайская Global Times, агрессивно настроенная, контролируемая государством  газета, опубликовала издевательскую статью,  в  которой   старательно  посыпает  солью  раны Соединенных Штатов, где,  в разгар пандемии Covid-19,  несколько  крупных  городов  были  охвачены  насилием  и беспорядками.

Эта статья была опубликована после того, как на видео был зафиксирован акт жестокости полиции  –  полицейский из Миннесоты, стоящий на коленях на шее у арестованного мужчины Джорджа Флойда, который не  мог дышать и в итоге умер.

Протест, начавшийся в Миннеаполисе, вскоре распространился на Аризону, Колорадо, Кентукки, Теннесси и Огайо.

Сотрудник полиции с тех пор был арестован,  ему  предъявлены обвинения.

Global Times злорадствует

Заголовок редакционной статьи от 29 мая, написанной редактором « Глобал Таймс» Ху Сицзинь,  был  классическим  “ударом  не в бровь, а в глаз”.

Он гласил: «США должны поддержать протестующих в Миннесоте, точно так же как они поддержали протестующих  Гонконга».

The New York Times , в июле 2019 года, в  своей  профильной  колонке, описал Ху  как того,  кто  «все чаще рассматривается как воинственный публичный  голос администрации президента Си Цзиньпина в эпоху всё  более открытой конкуренции с Соединенными Штатами».

Ху Сицзинь  в  newsroom  газеты Global Times в Пекине. “Способность Китая объясняться с миром недостаточна”, – считает главный редактор националистического таблоида господин Ху.   Giulia Marchi for The New York Times

В чем  же  суть послания  Ху? 
(от переводчика: не смейтесь – здесь ничего не пропущено, так в тексте)

Поскольку американские политики так любят и согласны с жестокими протестующими в Гонконге, они также должны выступить на стороне  насилия, совершаемого  сейчас протестующими в Миннесоте и других городах.

Ху подчеркнул, что он написал  это  в твиттере  госсекретаря Майка Помпео в пятницу, призвав его именно так  и  поступить и поддержать протестующих в США.

Ху написал в твиттере: «Секретарь Помпео, пожалуйста, окажите поддержку  разгневанным людям  из Миннеаполиса, так же, как вы это сделали в  отношении людей  из  Гонконга».

Hu Xijin 胡锡进

@HuXijin_GT

Secretary Pompeo, please stand with the angry people of Minneapolis, just like you did with people of Hong Kong.

12:39 AM – May 29, 2020

Лицемерие Америки 

В статье «Global Times» также указывалось на нетерпимость президента США Дональда Трампа к насилию, происходящему в Миннеаполисе – язвительный намек на  лицемерие Америки.

Трамп написал твиттер рано утром в пятницу: «Я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит».

Он поручил мэру Миннеаполиса Джейкобу Фрею «собраться вместе и взять город под контроль».

Если нет, то Трамп сказал, что отправит в Национальную гвардию и “сделает работу правильно”.

«Когда начинается мародерство, начинается стрельба», – написал Трамп.

Твит был опубликован в Twitter на его аккаунте  с предупреждающим ярлыком «прославлящий насилие».

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

 · May 29, 2020

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

«Эти БАНДИТЫ позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что говорил с губернатором Тимом Уолзом и сказал ему, что военные будут поддерживать его по полной программе. Любые трудности, и мы примем на себя контроль, но, когда начнется мародерство, начнется стрельба»

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12:53 AM – May 29, 2020

У высказывания  Трампа о грабежах и стрельбе есть расистская история.

Оно  перекликается со  словами  Уолтера Э. Хедли, начальника полиции Майами, который в конце 1960-х годов привлек внимание всей страны  использованию пулеметов, собак и жесткой политике «stop-and-frisk» для борьбы с преступностью в черных кварталах города.

Хедли сказал на пресс-конференции 1967 года: «У нас не было серьезных проблем с гражданским восстанием и мародерством, потому что я  дал  понять , что когда начинается мародерство, начинается стрельба».

Ни один  солдат не отправлен ​​для подавления протестов в Гонконге

В заключении  своей  злорадствующей  статьи, Ху  написал, что, несмотря на месяцы беспорядков, которые порой становились насильственными,  ни  один солдат  не был  отправлен  ​​для подавления протестов в Гонконге:

“Они прямо аплодировали беспорядкам в Гонконге, называя их «прекрасным зрелищем»  демократии. Хаос в Гонконге длится более года, но  военные силы так и  не были отправлены  туда. А после всего лишь трех дней хаоса в Миннесоте, Трамп публично угрожал использовать огнестрельное оружие, что подразумевало возможность использования вооруженных сил.

Это говорит о неспособности США  справиться  с  протестами и еще один пример двойных стандартов страны. Это  Америка, что я  ещё  могу сказать?

Беспорядки в США вызваны несправедливостью

В Global Times  явно и намеренно пропущен  один  момент  беспорядков, которые в настоящее время охватывают крупные города США: а  именно вопиющая несправедливость в  отношении  чернокожего человека, погибшего в результате жестокости полиции, вызвала еще большее насилие в Миннеаполисе и в других местах.

Но это может быть  единственный  момент, в  чем  протесты в США и Гонконге имеют сходство.

Источником недовольства гонконгцев является их чувство незаконности давления  на  них  со  стороны  властей, поскольку они все больше ощущают на  себе  вес и притязания  Пекина.

А  в статье Ху, смерть Флойда была просто еще одной смертью, которая произошла во время пандемии, унесшей более 100 000 жизней – из-за огромного неравенства, уже существующего там:

В США более 100 000 человек умерли от Covid-19, большинство из них слабые, пожилые, бедные и меньшинства. С другой стороны, смерть Джорджа Флойда показывает огромное неравенство в США.



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