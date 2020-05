Китай не упустил случая под…ть США

31.05.2020

US and China clash over Hong Kong laws at closed UN meeting

На закрытом заседании Совета Безопасности ООН, США и Китай вступили в конфликт по поводу принятых Китаем законов о Гонконге

by EDITH M. LEDERER, THE ASSOCIATED PRESS Posted May 29, 2020

TANZANIA, Tanzania — Во время закрытых обсуждений в Совете Безопасности в пятницу, которые отражали усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство вступили в конфликт с Китаем и Россией по поводу нового закона Пекина о национальной безопасности Гонконга.

Дипломаты рассказали, что посол Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил США и Великобританию в вмешательстве во внутренние дела страны и в необоснованных обвинениях в том, что закон может ограничить свободу, гарантированную в китайско-британском соглашением, подписанным в декабре 1984 года, которое привело к передаче британской колонии в 1997 году Китаю. Он назвал США «нарушителем спокойствия» в мире и призвал членов СБ не делать Китай «врагом», сказали они.

Чжан также спросил, что бы сделали США, если бы Китай хотел, чтобы Совет Безопасности обсудил ситуацию в Миннеаполисе, где безоружный темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался после того, как белый полицейский надавил коленом на его шею, сказал дипломат.

Посол США Келли Крафт ответила, что у каждой страны есть свои трудности и обиды, но разница в том, что Соединенные Штаты, в отличие от Китая, представляют собой демократию с верховенством закона, где люди могут протестовать и иметь демократические права (выделено переводчиком))), сказали дипломаты. выступая на условиях анонимности, потому что это было закрытое обсуждение.

Хотя дело Флойда не упоминалось в твитах и ​​заявлениях, опубликованных обеими сторонами после обсуждения в Совете, вопросы, поднятые этим делом, были затронуты послами США и Китая.

Китайская миссия ООН написала в Твиттере: «Что заслуживает внимания всего мира – так это неспособность США выполнять свои международные обязательства, неспособность США бороться с расовой дискриминацией, неспособность США защитить своих мигрантов и их детей, неспособность США защитить свой народ от вооруженного насилия».

Посол Крафт сказала в твиттере, что она призвала членов Совета Безопасности «предъявить претензии и потребовать объяснений по поводу пустых обещаний Китая народам Гонконга и Великобритании».

«Недавние действия Пекина в высокой степени угрожают автономии Гонконга, нарушают международный мир и безопасность» и «противоречат» его обязательствам по китайско-британскому соглашению, зарегистрированному в Организации Объединенных Наций, сказала она.

Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности и все 193 государства-члена ООН присоединиться к требованию, чтобы Китай «изменил курс и выполнил свои обязательства перед этим учреждением и народом Гонконга», написала Крафт.

Китай заблокировал проведение Соединенными Штатами и Великобританией открытого заседания СБ по Гонконгу, поэтому они подняли вопрос о законе о национальной безопасности в конце заседания “по любым другим вопросам” в пятницу, Процедура позволяет 15 членам Совета Безопасности поднимать любые вопросы на закрытых обсуждениях.

Китайская миссия ООН написала в Твиттере, что усилия США и Великобритании по официальному обсуждению гонконгской проблемы «провалились» из-за «отсутствия согласия» и «сильной оппозиции» со стороны членов Совета Безопасности.

Заместитель посла РФ в ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере, что «неловкий шаг Вашингтона и Лондона не был поддержан явным большинством членов совета», добавив, что «спорные, предвзятые вопросы, не имеющие отношения к миру и безопасности, не должны подниматься» в Совете.

В ходе закрытых консультаций дипломаты заявили, что посол РФ в ООН Василий Небензия также поднял вопрос об инциденте в Миннеаполисе и движении “Black Lives Matter” и заявил, что Запад отправил неонацистских украинских провокаторов в Гонконг, чему у Москвы есть видеодоказательства.

Исполняющий обязанности посла Великобритании в ООН, Джонатан Аллен заявил, что Великобритания подняла вопрос о Гонконге, потому что закон о национальной безопасности «рискует ограничить свободы, которые Китай обязался отстаивать», и в случае его реализации «усугубит существующие глубокие разногласия в гонконгском обществе».

“Мы надеемся, что китайское правительство сделает паузу и обдумает серьезные и законные опасения, которые этот закон вызвал как внутри Гонконга, так и во всем мире”, – сказал он.

Edith M. Lederer, The Associated Press

China’s Global Times trolls US, says: ‘US should stand with Minnesota violent protesters as it did with HK rioters’

Китайская газета Global Times троллит Соединённые Штаты: «США должны поддержать протестующих в Миннесоте точно так же как они поддержали протестующих Гонконга»

Плеснули бензинчика в костёр

Belmont Lay| May 30

Китайская Global Times, агрессивно настроенная, контролируемая государством газета, опубликовала издевательскую статью, в которой старательно посыпает солью раны Соединенных Штатов, где, в разгар пандемии Covid-19, несколько крупных городов были охвачены насилием и беспорядками.

Эта статья была опубликована после того, как на видео был зафиксирован акт жестокости полиции – полицейский из Миннесоты, стоящий на коленях на шее у арестованного мужчины Джорджа Флойда, который не мог дышать и в итоге умер.

Протест, начавшийся в Миннеаполисе, вскоре распространился на Аризону, Колорадо, Кентукки, Теннесси и Огайо.

Сотрудник полиции с тех пор был арестован, ему предъявлены обвинения.

Global Times злорадствует

Заголовок редакционной статьи от 29 мая, написанной редактором « Глобал Таймс» Ху Сицзинь, был классическим “ударом не в бровь, а в глаз”.

Он гласил: «США должны поддержать протестующих в Миннесоте, точно так же как они поддержали протестующих Гонконга».

The New York Times , в июле 2019 года, в своей профильной колонке, описал Ху как того, кто «все чаще рассматривается как воинственный публичный голос администрации президента Си Цзиньпина в эпоху всё более открытой конкуренции с Соединенными Штатами».

Ху Сицзинь в newsroom газеты Global Times в Пекине. “Способность Китая объясняться с миром недостаточна”, – считает главный редактор националистического таблоида господин Ху. Giulia Marchi for The New York Times

В чем же суть послания Ху?

(от переводчика: не смейтесь – здесь ничего не пропущено, так в тексте)

Поскольку американские политики так любят и согласны с жестокими протестующими в Гонконге, они также должны выступить на стороне насилия, совершаемого сейчас протестующими в Миннесоте и других городах.

Ху подчеркнул, что он написал это в твиттере госсекретаря Майка Помпео в пятницу, призвав его именно так и поступить и поддержать протестующих в США.

Ху написал в твиттере: «Секретарь Помпео, пожалуйста, окажите поддержку разгневанным людям из Миннеаполиса, так же, как вы это сделали в отношении людей из Гонконга».

Hu Xijin 胡锡进

✔

@HuXijin_GT

Secretary Pompeo, please stand with the angry people of Minneapolis, just like you did with people of Hong Kong.

May 29, 2020

Лицемерие Америки

В статье «Global Times» также указывалось на нетерпимость президента США Дональда Трампа к насилию, происходящему в Миннеаполисе – язвительный намек на лицемерие Америки.

Трамп написал твиттер рано утром в пятницу: «Я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит».

Он поручил мэру Миннеаполиса Джейкобу Фрею «собраться вместе и взять город под контроль».

Если нет, то Трамп сказал, что отправит в Национальную гвардию и “сделает работу правильно”.

«Когда начинается мародерство, начинается стрельба», – написал Трамп.

Твит был опубликован в Twitter на его аккаунте с предупреждающим ярлыком «прославлящий насилие».

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

May 29, 2020

I can't stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

«Эти БАНДИТЫ позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что говорил с губернатором Тимом Уолзом и сказал ему, что военные будут поддерживать его по полной программе. Любые трудности, и мы примем на себя контроль, но, когда начнется мародерство, начнется стрельба»

84.2K

May 29, 2020

У высказывания Трампа о грабежах и стрельбе есть расистская история.

Оно перекликается со словами Уолтера Э. Хедли, начальника полиции Майами, который в конце 1960-х годов привлек внимание всей страны использованию пулеметов, собак и жесткой политике «stop-and-frisk» для борьбы с преступностью в черных кварталах города.

Хедли сказал на пресс-конференции 1967 года: «У нас не было серьезных проблем с гражданским восстанием и мародерством, потому что я дал понять , что когда начинается мародерство, начинается стрельба».

Ни один солдат не отправлен ​​для подавления протестов в Гонконге

В заключении своей злорадствующей статьи, Ху написал, что, несмотря на месяцы беспорядков, которые порой становились насильственными, ни один солдат не был отправлен ​​для подавления протестов в Гонконге:

“Они прямо аплодировали беспорядкам в Гонконге, называя их «прекрасным зрелищем» демократии. Хаос в Гонконге длится более года, но военные силы так и не были отправлены туда. А после всего лишь трех дней хаоса в Миннесоте, Трамп публично угрожал использовать огнестрельное оружие, что подразумевало возможность использования вооруженных сил.

Это говорит о неспособности США справиться с протестами и еще один пример двойных стандартов страны. Это Америка, что я ещё могу сказать?

Беспорядки в США вызваны несправедливостью

В Global Times явно и намеренно пропущен один момент беспорядков, которые в настоящее время охватывают крупные города США: а именно вопиющая несправедливость в отношении чернокожего человека, погибшего в результате жестокости полиции, вызвала еще большее насилие в Миннеаполисе и в других местах.

Но это может быть единственный момент, в чем протесты в США и Гонконге имеют сходство.

Источником недовольства гонконгцев является их чувство незаконности давления на них со стороны властей, поскольку они все больше ощущают на себе вес и притязания Пекина.

А в статье Ху, смерть Флойда была просто еще одной смертью, которая произошла во время пандемии, унесшей более 100 000 жизней – из-за огромного неравенства, уже существующего там:

В США более 100 000 человек умерли от Covid-19, большинство из них слабые, пожилые, бедные и меньшинства. С другой стороны, смерть Джорджа Флойда показывает огромное неравенство в США.