Байден призвал демонстрантов в городах США не прибегать к насилию

31.05.2020, 19:55, Новости дня

БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДЖО БАЙДЕН, КОТОРЫЙ, ПО-ВИДИМОМ, СТАНЕТ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРИЗВАЛ ДЕМОНСТРАНТОВ, ПРОТЕСТУЮЩИХ ПРОТИВ ЖЕСТОКОСТИ ПОЛИЦИИ, НЕ ПЕРЕХОД —

Бывший вице-президент Джо Байден, который, по всем признакам, станет кандидатом в президенты от Демократической партии, в воскресенье призвал демонстрантов, протестующих против жестокости полиции, не переходить к насилию. Его призыв прозвучал на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов США.

Байден выпустил заявление вскоре после полуночи, когда демонстранты в нескольких крупных американских городах выражали возмущение по поводу гибели чернокожего мужчины из Миннеаполиса Джорджа Флойда, который, как свидетельствует видео, задыхался, когда белый полицейский прижал колено к его шее.

«Выступать против такой жестокости правильно и необходимо. Чего нельзя сказать о поджогах в городах и ненужных разрушениях», – говорится в заявлении Байдена, направленном по электронной почте.

«Мы страна, страдающая от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас», – добавил он.

Байден станет оппонентом президента Дональда Трампа на президентских выборах 3 ноября. Руководитель предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл заявил в субботу, что Байден должен более решительно осудить насилие.

Слова Байдена перекликаются с субботним заявлением видного чернокожего борца за гражданские права конгрессмена Джона Люиса.

Льюис, который в 1965 году был избит до потери сознания полицейскими Алабамы во время марша за избирательные права, призвал протестующих «быть конструктивными, а не деструктивными», подчеркнув, что он понимает их боль.