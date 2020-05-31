Crew Dragon пристыковался к МКС

31.05.2020, 18:55, Новости дня

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с американскими астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенекеном в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции.

Бывшие военные летчики-испытатели Херли и Бенкен, которые пришли в НАСА в 2000 году, отправились в космос в субботу из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Это первый космический полет на частной ракете, состоявшийся почти через десять лет после последнего запуска астронавтов с американской территории.

«Давайте зажжем эту свечу», – сказал командир экипажа Херли перед стартом, повторив слова первого американского астронавта Алана Шепарда, сказанные в 1961 году.

Калифорнийская компания SpaceX принадлежит ее основателю миллиардеру Илону Маску.

«Меня переполняют эмоции, – сказал Маск. – Мы 18 лет работали над достижением этой цели. Надеюсь, это первый шаг на пути к заселению Марса», – сказал основатель SpaceX.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс второй раз за неделю прилетели во Флориду, чтобы наблюдать за запуском. По подсчетам НАСА, трансляцию запуска в Интернете смотрели более 3 миллионов человек. Люди также пришли на пляжи и выстроились вдоль дорог, чтобы стать свидетелями этого зрелища.

«Я очень горжусь людьми из НАСА, всеми людьми, которые работали вместе, как из государственного, так и из частного сектора. Когда видишь такое зрелище, это невероятно», – сказал Трамп после старта.

Позднее на митинге в огромном корпусе сборки космических аппаратов президент выступил с поздравлениями и проинформировал собравшихся о ходе полета.

«Сегодня мы собрались в этом особом месте, чтобы отметить не только запуск нового космического корабля, но и триумфальную смелость нашей страны и ее триумфальное возвращение к звездам», – сказал он.

«Это особый день, – продолжил президент. – Только что мир стал свидетелем первого полета нового пилотируемого космического корабля почти через 40 лет после запуска космического шаттла в 1981 году – как давно это было. Я очень рад сообщить, что корабль SpaceX Dragon успешно вышел на низкую околоземную орбиту и что наши астронавты чувствуют себя хорошо».

Вице-президент похвалил Маска за «хорошую работу».

Пенс отметил, что в момент, когда страна пытается справиться с коронавирусом и межрасовой враждой, он искренне считает, что «сегодня миллионы американцев испытывают то же самое вдохновение и единство цели», как в эпоху кораблей «Аполлон» в 1960-х.

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал запуск, «великим днем» для НАСА и компании SpaceX и «важной вехой для страны»

При этом Брайденстайн предупредил: «Мы еще не празднуем. Мы будем праздновать, когда они благополучно вернутся домой».

В последний раз астронавты отправлялись в космос с американской территории в 2011 году, когда НАСА прекратило эксплуатацию флотилии космических шаттлов, из-за чего США были вынуждены полагаться на партнерство с «Роскосмосом» для доставки астронавтов на МКС.