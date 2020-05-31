 

Мнение: Имитация

31.05.2020, 19:50, Разное

Левада снова гнет свое, публикуя очередное падение рейтинга доверия к Путину. Сейчас он составляет 25%, снизившись за месяц на 3% с 28. Безусловно, опять последует вялое переругивание с пресс-секретарями и последующим разъясненим, что это такая методика, что на самом деле все не так, а рейтинг – огого.

Этот цирк к реальности, конечно, не имеет ни малейшего отношения. Рейтинги и доверие – это индикаторы, для нашей страны сугубо имитационные. Это просто ритуал, такой же, как вынужденное присутствие Путина на параде 9 мая или 7 января – в церкви. Плевать ему на эту вашу победу, да и имитация следования православным традициям для людей, плотно сидящих на оккультизме, есть чистой воды профанация, но ритуал есть ритуал, его нужно блюсти.

Практическая ценность исследований социологов равна нулю, так как доверие – механизм отношений в демократическом обществе. Любой механизм – это всегда обратная связь, а если ее нет, то нет и его. Можно сколько угодно мерить доверие к Полпоту, Гитлеру, Франко или к тому же Путину. Их политика не изменится ни на йоту, так как народ в диктаторских и тем более фашистских государствах – не субъект политики, а ее инструмент.

При этом нужно понимать и обратную сторону происходящего: в патерналистских обществах само понятие доверия принципиально отличается по своему содержанию от демократических. Диктатор должен выглядеть Отцом нации, который о ней заботится. Во всяком случае, создавать такое впечатление. Поэтому недоверие к нему – это, скорее, обида. Инфантильное общество и реагирует по-детски.

Ключевая проблема нынешнего этапа существования путинского режима не в том, что он уже не в состоянии правдоподобно имитировать демократические процедуры, а в том, что он не может соответствовать своему представлению заботящегося о народе. Окружение Путина и вся олигархическо-бюрократическая клика разворовали страну навылет. 20 лет они держались на еще неразворованном ресурсе и нежданно свалившихся на них ценах на нефть.

Теперь – всё. Имитировать заботу о народе уже нечем. Собственно, поэтому и возникает необходимость в фашизации – ресурс убеждения исчерпан, остается только ресурс принуждения. Поэтому каждый четвертый работоспособный мужчина в России – "силовик". Это не для защиты от внешнего врага, это против врага гораздо более страшного – народа. Власть перестает наряжаться в одежды защитников народных интересов, а переходит к прямому и неприкрытому террору. А для террористического государства доверие к правящей террористической группировки вообще неактуально. Нуждался ли Аль-Багдади в бесполезной для него информации об индексах доверия к нему среди 8-миллионного населения Исламского государства? Да ни разу. Вот и Путину эти цифры вообще ни о чем. Народ в перечень его интересов не входит.

Источник: Эль Мюрид



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