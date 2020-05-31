В Подмосковье разрешили посещение храмов и богослужения на улице

31.05.2020, 19:48, Новости дня

Власти Подмосковья разрешили богослужения на открытом воздухе и посещение верующими храмов в небогослужебное время, сообщил митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий (Поярков) в литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря в воскресенье.

«Я хотел бы для архипастырей, пастырей и монашествующих, и особенно для мирян, пребывающих на территории Московской области, сказать, что, согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний. Я очень рад, что господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами», – приводит его слова ТАСС.

Митрополит добавил, что в праздник Святой Троицы 7 июня он совершит богослужение в Коломне на соборной площади.

Ранее в Роспотребнадзоре разработали рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Одновременно присутствовать в храме во время богослужения могут максимум десять человек.

С 29 мая в Подмосковье начали ослаблять введенные для борьбы с коронавирусом меры. Так, с 3 июня возобновят работу парикмахерские. Жителям Подмосковья разрешено посещать кладбища при условии соблюдения безопасной дистанции между людьми. Также в регионе деятельность возобновили автокинотеатры, библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки.

Власти Московской области также открывают парки региона для свободного посещения. Многофункциональные центры откроют для физических лиц с 1 июня. При этом руководство региона сообщило, что не может пока «дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытых верандах».