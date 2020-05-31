Личное: Хорошее предложение!

31.05.2020, 19:40, Разное

Организаторы трансляции из публичного дома 2 озаботились падением рейтингов. Всем надоело смотреть на уныло совокупляющихся насекомых, доходы падают, ярких паразитов на проекте всё меньше.

Было решено вернуть на поляну старых участников, а на лобковое место — Ксюшу Собчак.



Политик и общественный деятель — ну, это она так думает. Фото: Соцсети

Ну, а чего? Всё новое — хорошо забытое старое. Да и грех зарывать в землю таланты!

У Ксюшади талант — сидеть на бревне. Почему бы ей не вернуться на родную поляну?

Ксюшадь, считающая себя отчего-то то политическим деятелем, то серьёзным журналистом с большой буквы Ж, возмутилась возникшим слухам: я не хочу на бревно и не вернусь!

«Охренеть! Как можно делать такие фейки про меня! Я не собираюсь возвращаться на Дом-2. Я понимаю, что всем пропагандистам слова Собчак и Дом-2 хочется склеить воедино, потому что до сих пор это хорошо работает, чтобы обосрать Ксению Собчак. Я не собираюсь туда возвращаться!», — эмоционально прокомментировала новость Собчак.

Ксюш, ну ты эта — ну успокойся! Чего вопишь? Хорошее будущее тебе предложили! Прекрасное предложение о работе. Достойное тебя и твоих талантов.

Судите сами, кто есть Собчак? Необразованная немытая девка с кривыми зубами.

Умеет она чего? Ничего. Умна ли? Нет. Есть ли какой-либо талант у неё? Единственный — вопить с перекошенным табло по написанному сценаристами на лобном месте.



Фото: Соцсети

Любое дело, куда встревала Ксения, заканчивалось полнейшим крахом. Позвали баллотироваться в президенты, пообещав вернуть на Первый? Обосралась — даже с поддержкой Администрации не смогла зажечь и сделать шоу. На федеральном канале, куда, сдержав слово, Ксюшку вернули — опять же, просто не справилась быть говорящим ртом.

Рейтинги выпусков возле ноля, Ксюша никому давно неинтересна.

Проблема Собчак в том, что она совершенно неадекватно оценивает себя. Дом 2 — это её место, там она органична. Но Ксюша почему-то считает, что выросла, переросла публичные разборки в эфире, хотя — давайте объективно и честно? — она всё та же тупая девка.

Необоснованные амбиции губят людей. Один мой одноклассник сидит десять лет без работы, считая, что достоин быть руководителем, хотя его с такими навыками берут лишь на стройку.

Как следствие — нет вообще работы, денег, родители-пенсионеры кормят его, пока он играет в танчики.

Вот так же и Ксения — на лобковом месте она своя. Там она прекрасно вписывается в коллектив, восседая рядом с Бородавкой и Бузовой. Амбиции Ксении уже привели её к провалу — она поссорилась с властью, потому что её не взяли сидеть в депутаты.

Ксюш, вот серьёзно — ещё пара лет и о тебе вообще никто не вспомнит. Заметь, я даже перестала писать о тебе, хотя бы была когда-то моей любимицей. Ты давно неинтересна ни мне, ни читателям, потому что занимаешься ерундой — накручиваешь просмотры унылых своих шоу в Ютубе.

Вернись на поляну — мой добрый совет тебе. Это — твоё, там ты будешь, как прораб на стройке.

Хорошее предложение сделали организаторы трансляции публичного дома — кризис на дворе, безработица. Ксения просто обязана вцепиться в него зубами, в противном случае останется вообще без работы.

А вы как считаете, чем следует заняться Собчак? Согласны, что ей нужно вернуться на лобковое место, чтобы о ней совсем не забыли?