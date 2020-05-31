 

Технологии: Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

31.05.2020, 17:55, Разное

Космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станций. Трансляцию с МКС и пускового центра ведет официальный канал компании SpaceX:

 

Космическая ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде в субботу 30 мая. Это первый пилотируемый полет космического корабля, разработанного корпорацией SpaceX Илона Маска. На борту Crew Dragon два американских пилота-испытателя – Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен.

 

Отправить астронавтов SpaceX удалось со второй попытки: запуск 27 мая 2020 года пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Первая ступень ракеты Falcon 9 отделилась, а затем успешно приземлилась на платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. После того как закончилась тяга второй ступени, на борту Crew Dragon наступила невесомость, а ступень также отделилась.

Время полета астронавтов до станции составило около 19 часов.

 

Хёрли и Бенкену пришлось не только лететь на новом корабле, но и стартовать в необычных условиях из-за пандемии коронавируса: они с 13 мая находились на карантине.

Миссия экипажа Crew Dragon состоит в том, чтобы удостовериться в пригодности аппарата для орбитальных полетов, а также выполнить его стыковку с МКС в автоматическом режиме: это особенно важно для будущих полетов – у астронавтов должна быть возможность прибывать на станцию, даже если предыдущий экипаж ее уже покинул. Пока грузовые корабли SpaceX стыковались с МКС лишь при помощи манипулятора – искусственной “руки”.

 



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