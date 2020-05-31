 

Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией

31.05.2020, 19:30, Новости дня

США признали антифашистское движение «Антифа» террористической организацией, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«США признают «Антифа» террористической организацией», – написал Трамп в Twitter.

В июле прошлого года в Белом доме уже рассматривалась такая возможность. Трамп называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу)».

Антифа – движение, целью которого является борьба с фашизмом и расизмом. Оно объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что участники антифа ничем не отличаются от любых других радикалов – так же агрессивны и склоны к насилию.

Вновь Трамп вспомнил о движении на фоне протестов и погромов в Миннеаполисе. Президент США заявил, что демонстранты – «антифа, плохие радикальные левые».



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