Немецкие ученые рассказали об опасности растительных продуктов для беременных

31.05.2020, 19:30, Разное

Немецкие исследователи выяснили, что натуральные растительные продукты могут быть опасными для беременных. Употребляемые будущими мамами “суперфуды” после переработки кишечной микробиотой превращаются в вещества, которые могут навредить плоду.

Специалисты, представляющие отдел биомедицинских исследований в Университете Берна, рекомендуют беременным женщинам с осторожностью потреблять пищу растительного происхождения. Это связано с тем, что многие элементы, содержащиеся в таких продуктах, как семена чиа, ягоды годжи и других “суперфудах” являются чужеродными для тела и поэтому их потребление может привести к различным нарушениям у будущего ребенка.

Не следует принимать растительные продукты в больших количествах, поскольку их воздействие на организм беременной и плода ещё до конца не изучено. Ученые точно не знают, какие именно природные элементы передаются плоду и какое влияние они могут иметь на развитие иммунитета нерожденного ребенка.