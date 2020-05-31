Мнение: “Русский наемник” Ибрагим Хисам Хашанович

31.05.2020, 19:20, Разное

В ПНС Ливии заявили, что в южных районах Триполи захватила "список российских наемников".

Правда когда выложили фотографии, выяснилось, что там не русские, а сплошные арабы и ливийцы.

На русском только позывные и список ролей, которые участники списка играют в бою.

Выглядит как результат работы (если документ не подделка) обычного военного инструктора, который работал с местными арабами и пытался превратить их в слаженное боевое подразделение.

Интересно, позывные они сами придумывали или это инструктор развлекался?

PS. К югу от Триполи сегодня жарко. Протурецкие боевики пытаются штурмовать международный аэропорт Триполи и Каср-бин-Гашир. Стороны несут существенные потери, отмечается высокая плотность артиллерийского и минометного огня, а также активная работа ударных БПЛА с обеих сторон.