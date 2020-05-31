Мнение: “Русский наемник” Ибрагим Хисам Хашанович
31.05.2020, 19:20, Разное
В ПНС Ливии заявили, что в южных районах Триполи захватила "список российских наемников".
Правда когда выложили фотографии, выяснилось, что там не русские, а сплошные арабы и ливийцы.
На русском только позывные и список ролей, которые участники списка играют в бою.
Выглядит как результат работы (если документ не подделка) обычного военного инструктора, который работал с местными арабами и пытался превратить их в слаженное боевое подразделение.
Интересно, позывные они сами придумывали или это инструктор развлекался?
PS. К югу от Триполи сегодня жарко. Протурецкие боевики пытаются штурмовать международный аэропорт Триполи и Каср-бин-Гашир. Стороны несут существенные потери, отмечается высокая плотность артиллерийского и минометного огня, а также активная работа ударных БПЛА с обеих сторон.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет