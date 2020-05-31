Дилан Спроус рассказал, с кем живет его брат Коул после расставания с Лили Рейнхарт

31.05.2020, 19:18, Разное

Несколько дней назад авторитетные СМИ сообщили о том, что звезды сериала “Ривердейл” Лили Рейнхарт и Коул Спроус больше не вместе. Молодые люди отказались как-либо комментировать свою личную жизнь, но несколько слов о ней рассказал брат-близнец Коула, Дилан. Оказалось, что компанию новоиспеченному холостяку на карантине составляет его лучший друг и коллега по “Ривердейлу”, актер Кей Джей Апа.

Кей Джей Апа и Коул СпроусКогда начался карантин, они оказались в доме Кей Джея в Лос-Анджелесе. С тех пор самоизолируются вместе, это так мило. Слышал от них много веселых историй. Насколько я знаю, они там качают мускулы, поднимая тяжести, и едят чипсы. Похоже, это все, чем заняты эти ребята,- пошутил Спроус в интервью Entertainment Tonight, отметив, что с его братом все хорошо:

Коул в порядке. Он следит за собой, отдыхает, расслабляется, мы каждый день общаемся с ним по FaceTime.

Сам Дилан Спроус, к слову, состоит в отношениях с известной моделью Барбарой Палвин. Они познакомились два года назад на вечеринке, но на завоевание понравившейся девушки актеру понадобилось несколько месяцев. Сейчас влюбленные проводят самоизоляцию вместе и, по словам Дилана, “стали еще ближе друг к другу”.

Барбара Палвин и Дилан СпроусНапомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт закрутили роман в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердэйл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, что в итоге оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт