Баку призвал говорить с Арменией «только на языке силы»

31.05.2020, 19:16, Новости дня

Минобороны Азербайджана в воскресенье заявило, что с Арменией нужно говорить «только на языке силы» и пообещало «полностью сокрушить противника» в случае возобновления военных действий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечает Минобороны Азербайджана, если для восстановления контроля Баку над Нагорным Карабахом придется применить военную мощь, то меры будут «сокрушительными и разрушительными, а «противник понесет огромные потери и это приведет к его полному поражению».

Так Баку подводит итоги недавних широкомасштабных учений, в которых были задействованы до десяти тысяч военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Ереван выражал протест из-за этих маневров.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, сможет ли коронавирус примирить всех враждующих на земле, в том числе Армению и Азербайджан.