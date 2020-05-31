Главу набсовета “Магистральных газопроводов Украины” уволили

31.05.2020, 19:15, Новости дня

29 мая принято решение об увольнении главы наблюдательного совета АО “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ) Вольтера Больтца. Об этом компания проинформировала в Facebook.

“Состоялось годовое общее собрание акционеров АО “МГУ”. Министерство финансов Украины, как единственный акционер МГУ, приняло решение о прекращении полномочий Вольтера Больтца, председателя наблюдательного совета МГУ. Такое решение было принято в связи с ненадлежащей организацией работы наблюдательного совета”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что новый глава набсовета будет выбран “на прозрачном конкурсе”, а увольнение Больтца не окажет негативного влияния на работу оператора газотранспортной системы Украины.

После прекращения полномочий главы набсовета в его составе остались три независимых члена (Фабрис Нуайлен, Ян Чадам и Карина Лучинкина) и два представителя государства – Адомас Аудикас и Виктор Пинзеник.

Сьогодні, 29 травня 2020 року, відбулись річні Загальні збори акціонерів АТ "МГУ" (МГУ). Міністерство фінансів України,… Posted by Магістральні газопроводи України on Reede, 29. mai 2020

“Магистральны газопроводы Украины” были юридически созданы в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза.

Больтц возглавил набсовет компании в апреле 2018 года.