 

Главу набсовета “Магистральных газопроводов Украины” уволили

31.05.2020, 19:15, Новости дня

29 мая принято решение об увольнении главы наблюдательного совета АО “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ) Вольтера Больтца. Об этом компания проинформировала в Facebook.

“Состоялось годовое общее собрание акционеров АО “МГУ”. Министерство финансов Украины, как единственный акционер МГУ, приняло решение о прекращении полномочий Вольтера Больтца, председателя наблюдательного совета МГУ. Такое решение было принято в связи с ненадлежащей организацией работы наблюдательного совета”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что новый глава набсовета будет выбран “на прозрачном конкурсе”, а увольнение Больтца не окажет негативного влияния на работу оператора газотранспортной системы Украины.

После прекращения полномочий главы набсовета в его составе остались три независимых члена (Фабрис Нуайлен, Ян Чадам и Карина Лучинкина) и два представителя государства – Адомас Аудикас и Виктор Пинзеник.

Сьогодні, 29 травня 2020 року, відбулись річні Загальні збори акціонерів АТ "МГУ" (МГУ). Міністерство фінансів України,…

Posted by Магістральні газопроводи України on Reede, 29. mai 2020

“Магистральны газопроводы Украины” были юридически созданы в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза.

Больтц возглавил набсовет компании в апреле 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Вывозные рейсы из Италии, с Мальдив и Шри-Ланки запланированы на среду

20.05 / BFM TV – лаборатория в США призвала Евросоюз заказывать вакцину за полгода до выпуска

14.04 / Университет Хопкинса: коронавирусом заразились более 2 миллионов жителей планеты

02.05 / Корнавирус SARS-CoV-2 совсем не такой злой, как показалось сначала – американский вирусолог

24.04 / Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 494

08.05 / Обнаружено древнейшее европейское пиво

24.05 / На Крещатике вместо каштанов высадили можжевельник

13.04 / Эксперт: Методику оценки эффективности депутатов можно применить и для других ветвей власти

02.05 / В США за сутки коронавирусом заразились более 34 тыс. человек

07.05 / Дело из-за массового убийства монастырских собак возбудили в Тульской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска