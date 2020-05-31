“Оружие военнослужащего в наличии”. В ВСУ рассказали об исчезновении военного на админгранице с Крымом

31.05.2020, 19:15, Новости дня

Оружие украинского военнослужащего, который охранял военный объект и 30 мая пропал на административной границе с оккупированным Крымом, – в наличии.

Об этом 31 мая сообщил изданию “Крым.Реалии” начальник службы по связям с общественностью командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Шевченко.

“Он мог быть похищен, ведь неподалеку от размещения военнослужащего на данном объекте были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что личный состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии”, – сказал он.

Представитель ВСУ подтвердил озвученную главным редактором “Цензор.НЕТ” Юрием Бутусовым информацию, что пропал военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский.

Шевченко отметил, что место, где предположительно похитили Добринского, находится примерно в километре от Крыма. Вместе с ним службу несли еще несколько украинских военных.

“Крым.Реалии” подчеркивают, что в ВСУ напрямую не говорят, кто и для чего мог похитить украинского военнослужащего.

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Бутусов отметил, что Добринский был похищен на наблюдательном пункте возле железнодорожного моста на линии контроля с Крымом и сейчас находится на оккупированной Россией территории в Крыму. “Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует”, – подчеркнул главред “Цензор.НЕТ”.