Ермак задекларировал крупную сумму наличности
31.05.2020, 19:15, Новости дня
В своей электронной декларации глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал 255 859 грн дохода, полученного в 2019 году от занятий предпринимательством и адвокатурой. Декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
У руководителя ОПУ наличными хранится $347 тыс. и €50 тыс. Он также имеет гривневые счета в четырех банках и выплачивает остаток по четырехмиллионному кредиту, взятому в 2006 году в “Альфа-Банке”.
В декларации Ермака указана квартира в Киеве площадью 107,8 м², которую он приобрел в 2005 году за 3,535 млн грн.
В пользовании у чиновника с августа 2015 года автомобиль Toyota Camry, владельцем которого указан Андрей Ершов.
11 марта 2020 года Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 2,9 млн грн, однако в декларации за прошлый год он не отражен.
11 февраля глава государства Владимир Зеленский назначил на должность главы Офиса президента своего помощника Ермака. Спустя пять дней он подал свою первую декларацию.
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