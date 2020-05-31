Ермак задекларировал крупную сумму наличности

31.05.2020, 19:15, Новости дня

В своей электронной декларации глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал 255 859 грн дохода, полученного в 2019 году от занятий предпринимательством и адвокатурой. Декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

У руководителя ОПУ наличными хранится $347 тыс. и €50 тыс. Он также имеет гривневые счета в четырех банках и выплачивает остаток по четырехмиллионному кредиту, взятому в 2006 году в “Альфа-Банке”.

В декларации Ермака указана квартира в Киеве площадью 107,8 м², которую он приобрел в 2005 году за 3,535 млн грн.

В пользовании у чиновника с августа 2015 года автомобиль Toyota Camry, владельцем которого указан Андрей Ершов.

11 марта 2020 года Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 2,9 млн грн, однако в декларации за прошлый год он не отражен.

11 февраля глава государства Владимир Зеленский назначил на должность главы Офиса президента своего помощника Ермака. Спустя пять дней он подал свою первую декларацию.