РФПИ спрогнозировал прирост инвестиций в российскую экономику

31.05.2020, 19:08, Новости дня

Темпы прироста инвестиций в основной капитал в РФ могут восстановится в июле, для полноценного возвращения к экономической деятельности следует продолжать инвестировать в инфраструктуру, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы не останавливали инвестиции в инфраструктуру. Мы продолжим, потому что на самом деле сейчас очень важно инвестировать в инфраструктуру и в другие проекты, которые позволяют вернуться к полномасштабной экономической деятельности. <…> В этот коронавирусный период основной фокус был на инфраструктуре и на медицинских коронавирусных инвестициях. Но мы видим, что восстановление [темпа прироста инвестиций] будет в ближайшее время. Мы планируем инвестировать во многие компании среднего бизнеса, которые нуждаются в инвестициях, которые видят необходимость и поддержки, и возможности роста. Мы считаем, что уже начиная с июля вот тот темп инвестиций, который был в прошлом году, возобновится», – сказал он в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

По его словам, РФПИ планирует резко наращивать инвестиции в различные сектора. «Сейчас мы создали совместную платформу с четырьмя ведущими российскими фондами. Вместе смотрим на компании среднего бизнеса, которым нужна инвестиционная поддержка. Мы еще больше будем инвестировать в инфраструктуру. Мы считаем, что инфраструктурные инвестиции, поскольку они имеют большой мультипликативный эффект на другие сектора, крайне важны. Мы объявим о многих значимых крупных инфраструктурных инвестициях», – отметил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что РФ сможет быстрее выйти из экономических вызовов на фоне пандемии при помощи плана правительства по восстановлению экономики, мер адресной поддержки граждан, стабильных цен на нефть и дополнительных инвестиций в различные сектора.

Дмитриев также ожидает, что фонд в этом году инвестирует в российскую экономику больше средств, чем в прошлом. «В прошлом году мы проинвестировали с партнерами около 370 млрд рублей. <…> Кроме того, мы планируем задействовать инфраструктурный фонд, который мы создали вместе с Министерством финансов. Речь идет об очень значимых сотнях миллиардов рублей, которые будут направлены как в инфраструктуру, так и в различные российские компании», – сказал он.

За период с января по март 2020 года инвестиции в основной капитал в РФ увеличились на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций за первый квартал достиг 2 трлн 889,3 млрд рублей.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика показала большую прочность, чем казалось в апреле. МЭР переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 год.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российская экономика оказалась прочнее западной.