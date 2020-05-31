Роспотребнадзор отчитался о производстве тестов

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31.05.2020, 19:05, Новости дня

Для создания тест-систем на определение нового коронавируса достаточно производственных мощностей, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Производство расширяется, производство успевает. Сегодняшних мощностей нам достаточно", — оценила ситуацию Попова.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. Попова отметила, что переход на экспресс-тесты заметно сказывается на росте погрешностей метода. И использовать их нужно с необходимыми оговорками.



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