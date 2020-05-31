В Подмосковье разрешили ходить в храмы

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31.05.2020, 19:05, Новости дня

В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова объявила о первом этапе снятия коронавирусных ограничений, и теперь службы могут проводиться возле храмов при соблюдении санитарных предписаний, добавил священник. И пригласил верующих, истомившихся по совместной молитве, на богослужение в праздник Святой Троицы (7 июня), которое состоится на соборной площади Коломны.

С 13 апреля по предписанию санитарных властей в храмах Москвы и Московской области службы проходят без прихожан.



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