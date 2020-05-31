 

У экипажа Crew Dragon проблемы со связью с Землей

31.05.2020, 19:05, Новости дня

Астронавты на борту космического корабля Crew Dragon не могут общаться с Центрами управления полетом в Хьюстоне и Калифорнии по проводной линии МКС. Кристофер Кэссиди и Даг Херли не могут разобрать, что им говорит Земля, хотя в ЦУП их понимают прекрасно. В такой ситуации астронавтам и ЦУП приходится по-прежнему общаться через коммуникационную систему корабля, хотя Crew Dragon успешно пристыкован к станции и подключен к энергосистеме и проводной связи МКС.

"Это не поддается пониманию, может, мы смогли услышать и понять одно слово, но и все на этом", — сказал командир Crew Dragon.

Через час экипажу Crew Dragon разрешат войти на станцию, пишет РИА Новости. Пока Кристофер Кэссиди и Даг Херли убираются на корабле.

Астронавты пробудут на станции около трех месяцев, после чего закончат испытание Crew Dragon возвращением на Землю.



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