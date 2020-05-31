Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A

31.05.2020, 18:55, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена выпустить новые смартфоны Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.

К настоящему времени уже объявлены технические характеристики нового устройства. В свою очередь, новинка Redmi 9 получит 6,53-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Аппарат получит мощный восьмиядерный процессор SoC MediaTek Helio G70 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной памяти. Модель также получила усиленный аккумулятор на 5000 мАч..

Основная камера имеет квадромодуль с главным датчиком 13 мегапикселей. Что касается версий Redmi 9C и 9A, то здесь применили чип SoC MediaTek Helio G25 и аналогичный дисплей. Однако размер ОЗУ снизился до 3 гигабайт. Более точные характеристики озвучат на готовящейся официальной презентации смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.