 

Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A

31.05.2020, 18:55, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена выпустить новые смартфоны Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.

К настоящему времени уже объявлены технические характеристики нового устройства. В свою очередь, новинка Redmi 9 получит 6,53-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Аппарат получит мощный восьмиядерный процессор SoC MediaTek Helio G70 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной памяти. Модель также получила усиленный аккумулятор на 5000 мАч..

Основная камера имеет квадромодуль с главным датчиком 13 мегапикселей. Что касается версий Redmi 9C и 9A, то здесь применили чип SoC MediaTek Helio G25 и аналогичный дисплей. Однако размер ОЗУ снизился до 3 гигабайт. Более точные характеристики озвучат на готовящейся официальной презентации смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / До конца заявочной кампании конкурса «Доброволец РФ – 2020» остались две недели

28.03 / Захарова рассказала, как провести время в условиях карантина

22.05 / Завершено расследование дела об убийстве Шеремета

04.05 / Зеленский: Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, но бизнесу нужно готовиться к выходу из карантина

30.03 / CP – «рашагейтский зомби» восстал вновь — необходимость в нём у Вашингтона не отпадёт никогда

18.04 / Запас прочности, или На самом дне

28.05 / Церемонию вручения ТЭФИ перенесли

26.03 / Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

21.04 / Мнения: Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

31.03 / В Общественной палате объяснили весенний призыв в армию на фоне коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска