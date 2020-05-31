 

В Китае снизились цены на телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro

31.05.2020, 18:55, Новости дня

Китайская компания Xiaomi сообщила о начале действия новой акции, предполагающей выгодное приобретение фирменных телевизоров Mi TV 5 Pro.

В частности, производитель сообщил о том, что приобрести по более доступной цене можно также саундбары и ряд других полезных аксессуаров. Более того, уже с завтрашнего дня в Китае стоимость телевизоров Mi TV 5 Pro составит 518 долларов. Также сообщается о возможности получения в подарок к телевизору смарт-динамика Small Speaker Play. Кроме того, покупатели могут приобрести также увеличенную модель телевизора на 65 дюймов с ценником 700 долларов.

Флагманские телевизоры получили продвинутые характеристики, включая охват 108%, а также разрешение 4К и ряд других опций. Модели функционируют на чипе Amlogic T972 с 4 гигабайтами оперативной памяти.



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