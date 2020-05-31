«Мне от нее ничего не нужно»: Дочь Даны Борисовой живет с отцом и не принимает подарков от матери

31.05.2020, 18:53, Разное

Дана Борисова призналась, что дочь не отвечает на ее звонки и не принимает подарков. Наследница телеведущей в период самоизоляции живет с отцом.

Такое поведение дочери стало для Даны Борисовой неожиданностью, поскольку еще в феврале они вместе отдыхали в Праге. Телеведущая поделилась, что это по ее инициативе дочь уехала жить к отцу. Однако она приняла такое решение для безопасности наследницы, так как не придерживалась всех требований самоизоляции и принимала участие в съемках разных программ. Однако теперь телеведущая обеспокоена ситуацией, сложившейся в новой семье отца. Борисова хотела подарить Полине суши из итальянского ресторана, который рекламировала, но дочь заявила, что ей «от матери ничего не нужно». Артистка пыталась выяснить причины такого поведения наследницы и ее возможной обиды, однако та перестала отвечать на звонки.

Хейтеры полагают, что Полина устала от «проблемной» матери. В то же время Борисова заверяет о неупотреблении алкоголя уже в течение длительного времени, и что об этом известно ее родным и друзьям. Телеведущая отметила, что участвует в разных шоу и если бы появилась в кадре нетрезвой, то ее никто бы не приглашал на съемки.