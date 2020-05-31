 

СК предупредил о рисках преступлений против детей в интернете во время самоизоляции

31.05.2020, 18:48, Новости дня

Во время самоизоляции на фоне коронавируса возросли риски совершения преступлений против детей с использованием интернета, сообщила зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

«Постоянное сидение дома закономерно приводит к увеличению времени, проводимого ими в интернете. Поэтому повысились риски совершения против детей преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», – сказала она в интервью «Российской газете».

По словам Леоненко, сейчас следователи проводят проверки по фактам срыва дистанционных уроков. «Если будут основания, против таких «шутников» могут быть возбуждены уголовные дела», – подчеркнула она.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского»  по цифровой безопасности предупредили пользователей Сети о резкой активизации хакеров в «коронавирусный период».

Также россиян предупредили о появлении сайтов-мошенников, которые предлагают получить выплату единовременного пособия для семей с детьми от трех до 16 лет.



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