Пострадавший от действий полиции США российский журналист рассказал о своем состоянии

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31.05.2020, 18:48, Новости дня

Освещавший события в Миннеаполисе корреспондент РИА «Новости» Михаил Тургиев, которому накануне полицейские распылили перцовый спрей в лицо, рассказал, что уже чувствует себя хорошо.

«Все в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало», – приводит его слова РИА «Новости».

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий полиции или были задержаны.

«Это неприемлемо… Я несу за это полную ответственность», – сказал он. Уолц отметил, что СМИ – это «глаза и уши публики», так что их присутствие необходимо. При этом задержания журналистов он назвал «непредумышленными».

В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». Тургиев продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, в ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими Миннеаполиса против журналистов.

На действия полиции пожаловались и другие сотрудники американских СМИ. Некоторые из них попали под резиновые пули, а некоторых арестовали.

МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США и призвал расследовать этот инцидент. Москва выразила беспокойство в связи с «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джоржда Флойда протестных акций в США».



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