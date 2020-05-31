Мнение: Письмо: “Не получается согласовать свой характер и стиль”

31.05.2020, 18:45, Разное

Что касается сливов, о которых мне неприятно читать.

Я ведь публикую еще самые приличные.

Большинство же писем – об таких сливах, что читать об этом – сплошной стыд.

И заметьте, авторы пишут это мне, человеку, реакция которого на такое предсказуема.

То есть они пишут, либо не осознавая до какой степени у них все плохо, либо желая это услышать.

Вот смотрите, для примера, письмо, в котором даже просвета нет для нормальной рефлексии, настолько огромная корона.

Это не аддикция, друзья, это именно корона. Сними ее автор хоть на миг, она бы сразу отлипла от избранника.

academadventure

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 26 лет. ОЗ свою я описала бы невысоко. Высшее образование по философии. Сейчас работаю в книжном. В городе я одна, но живу в родительской квартире.

Сами же родители живут в другом городе. Свою внешность мне оценить сложно, но саму себя красивой назвать не могу: при крупном и немного жестком лице у меня фигура подростка. Над имиджем иногда пытаюсь работать, но пока без энтузиазма. Не получается согласовать свой характер и стиль, одеваю либо что просто и комфортно, либо под классику.

(Не получается согласовать характер и стиль. Сейчас посмотрим, что там за характер)

ОЗ человека, про отношения с которым пойдет речь, я даже не знаю, что написать: сейчас ему 20 лет, заканчивает среднее образование, что делать дальше с жизнью, как говорит, сам не знает. Внешность тоже весьма обычная. Живет, ясное дело, с родителями.

(Она называет этого мальчишку “человек”, чтобы скрыть от себя ситуацию. А учитывая, что она бегает за ним уже 4 года, с его 16 лет, ситуация скользкая)

Назвать то, что между нами отношениями я не могу. Но знакомы мы давно. Я тогда работала секретарем в школе, в свои 22 года, он же был учеником. Написала сообщение ему когда-то я, а тот подарил букет на последнем звонке. Я непросто пережила нарушение «соц.табу», осуждала себя, что написала несовершеннолетнему.

(Дурацкие соц.табу, заставили автора переживать из-за формальности)

Главные проблемы, которые у нас всегда проявлялись, касались обратной связи и динамики. Обычно я писала первая, спрашивала о жизни, старалась что-то сбрасывать. Но меня напрягало, что он никогда не писал мне (за все годы всего было раза три), ничего сам не спрашивал. У нас были конфликты по этому поводу: я возмущалась, жаловалась, пыталась «что-то» объяснять (здесь, наверное был то Штурман, то Попрошайка). Но он на это отвечал, что не общается в вк, что интроверт, что сам не пишет и прочее. Я не верила, воспринимала это как отмазки. Этот конфликт у нас был как заезженная пластинка, с моими громкими «сливами», а с его стороны одних и тех же «объяснений».

(Она пишет, что проблемы были “у них”)

Помимо этого, порой я еще получала достаточно грубые реакции, которые шокировали меня и растили мою ненависть к нему. Я пыталась надевать на него колпачки «стесняши», «инфантила», но как только снимала, так накрывал гнев и обида.

(Типичный абьюзер. Понимаете, народ? Вот это – типичный абьюзер. Легион липучек живут сейчас в уверенности, что вот это – абьюз. И что ее ненависть – это нормальная защитная реакция)

Я пыталась позвать его встретиться со мной, но тот упорно находил отговорки. Я пыталась выяснить из-за этого отношение ко мне, расставить точки над «и» (вплоть до паровоза), но и от этих вопросов он увиливал. Я спрашивала «тебе все-равно?» – «нет, мне не все равно», но ничего в остальном не менялось и все начиналось по кругу. И вот где-то год назад я все же «добила» его, и он сказал мне, что «чувств нет» и я смогла прекратить ему писать. И старалась забыть это как страшный (и ужасно постыдный за свои истерики) сон.

(Она считает, что только ее истерики заставили его порвать отношения, а не он сумел наконец избавиться от этой навязчивой женщины. У парня апатия много лет, возможно из-за нее, из-за “общения” вот такого с этой тетей)

Не знаю, какая чертова рука заставила меня написать ему снова. Но вцелом общение было нормальным, хоть и отвечал он мне через день-два. Но тут меня снова склонило обсудить с ним «отношения», точнее я пожаловалась, что никогда не понимала, почему он держит меня на дистанции и сказала, что может мы могли бы стать друзьями (это ведь попрошайка?).

(Про чертову руку. Автор, у вас всю жизнь будет такая чертова рука, если вы не осознаете, насколько вы навязчивы и насколько это недопустимо)

На что он мне, для меня правда неожиданно, что я и так друг ему, что общение со мной за этот месяц у него больше чем с кем-либо еще (я была в шоке и рада). Но скорее, зря мне он сказал это, т.к это развязало и мои «щупальца». Он случайно сказал, что общается с друзьями по видеосвязи, и вот я давай звать его туда.

И тут лучше я сброшу часть переписки:

– Может ты подумаешь, чтоб пообщаться со мной по (название приложения)?) хотя бы пока в армию не забрали.

– Откуда такой интерес к моей скромной персоне?)

– Знаешь, как я сама хотела бы знать ответ на этот вопрос)) что-то видимо в тебе есть, и ты не так прост, как себе кажешься))

(Здесь понятен размер ее короны? Она всерьез объясняет ему, что не так уж он плох и не так уж ее недостоин. Представляете, насколько она себя любит, насколько кажется себе классной? Четыре года – у его плинтуса, но никакого движения ее самооценки к адеквату. Она попрежнему смотрит на него сверху и утешает его)

– Если же серьезно. Раньше я думала, что у нас есть что-то общее, в психике, правда у нас скорее всего разные проблемы. Думала, что в чем-то могу поспособствовать, в чем-то поддержать тебя, хотелось бы, но не знаю, как и в чем. Понять тебя, что-то в тебе, преодолеть барьер почему-то важно для меня.

(Это она ему объясняет, что у него проблемы и она хочет ему помочь, поспособствовать, чему-то его научить)

На этом (это моя хлеборезка?) человек молчит неделю. Я не могу понять его. Меня молча послали? Я переборщила? Я его так напрягла? Оправдывать, что он просто в «шоке» от моих чувств к нему, или «нерешителен», это ведь будет колпачок?

(Она думает, что он четыре года был не в курсе и сейчас вдруг в шоке. Ей кажется, что ее липкость ему всегда была незаметна, она не видит свои атаки, свое маньячество и свои преследования. И вот такие женщины считают своих жертв “моральными абьюзерами”. А жертвы виноваты лишь в том, что их с детства учат относиться к женщинам мягко и заботливо)

Я вроде здраво понимаю, что между нами ничего не может быть. Я “старая” для него, у нас мало общих интересов, и мне самой о семье уже думать начинать надо, а не пытаться подружиться с равнодушным к себе молодым парнем, который, по его словам, постоянно сам пребывает в апатии.

Но все же: есть ли хоть какой-то способ, чтоб эта связь хоть как-то сложилась, хотя бы на уровне дружбы? Как мне корректно вести себя с ним? Как понимать его поведение? Или же правильнее всего просто отпустить его и больше не трогать?

(Как понимать его поведение? Ведь голову можно сломать, сколько загадок)

Носит меня жестко: от того, что надо приспособиться, принять эту дистанцию и оставаться на ней, до гнева и ненависти, и того, что надо просто уйти, не лезть к нему и не позориться. Я надеюсь, Ваш разбор даст мне посторонний взгляд на саму себя и поможет понять, что делать.

(Посторонний взгляд у меня в моей собственной рубрике. А вот она в жизни парня, которого достала, не посторонняя. Думаете есть шанс у таких авторов как эта? Я думаю нет)

Заранее благодарю!