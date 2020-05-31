 

Мнение: Переезд старых постов

31.05.2020, 18:40, Разное

Еще раз напоминаю, что по выходным у меня обычно выходят выпуски по тэгу "переезд старых постов".
Это тексты, которые я пару лет назад писала на Яндекс.Дзене, а теперь постепенно перезаливаю на более стабильную площадку (мы с вами это обсуждали и голосовали за формат подачи тут).

Пожалуйста, не придирайтесь к тому, что там не актуализированы даты.
Также, ради бога, не обвиняйте меня в плагиате "у кого-то, у кого вы совершенно точно читали это раньше, а имени не помните".

Источник: Шакко



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