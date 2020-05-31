Мнение: Пятилетки Южной Кореи, прозрачность госбюджета и грузооборот портов

31.05.2020, 18:35, Разное

1. Одно из важных отличий капитализма от советского коммунизма состояло в том, что капиталисты без проблем могли заимствовать какие-то вполне разумные и рабочие советские идеи и практики. Например, мало кто знает, но южнокорейское экономическое чудо началось тогда, когда в стране были введены пятилетние планы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятилетки_Южной_Кореи

Всего пятилеток в Южной Корее было семь. На решение об их принятии повлиял пример Северной Кореи, которая ещё в 1960-е годы была богаче Южной за счёт доставшегося ей промышленного наследия и помощи СССР.

Уже в 1970-е южнокорейцы обошли своих северных братьев, так как на юге были не только пятилетки с государственным распределением ресурсов и направлением их на важные проекты, но и живительный капитализм с его свободой торговли и предпринимательства.

Казалось бы, ничто не мешает и коммунистам заимствовать передовой капиталистический опыт… однако удовлетворительно справились с этим пока что только китайцы и вьетнамцы, которые по дороге сами превратились в капиталистов. В Китае, кстати, время размечают пятилетками до сих пор.

2. К вопросу о коррупции в России… разговоры о ней как-то подзатихли в последнее время. Между тем, борьба с коррупциогенностью продолжается. Россия в трёх шагах от того, чтобы войти в число стран с самым прозрачным бюджетом в мире:

http://tass.ru/ekonomika/8408497

Россия улучшила свои позиции в международных рейтингах прозрачности государственного бюджета, сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

“В новом обзоре от Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership, IBP) за 2019 год, Россия улучшила свои позиции в вопросе публикации ключевой информации, которая помогает общественности понимать суть проводимой бюджетной политики, а также принимаемых решений и результатов”, – отмечается в сообщении.

Теперь Россия разделяет с Францией 13-14-е места из 117 прошедших оценку стран, подчеркнули в Минфине. По результатам 2017 года Россия занимала 15-е место из 115 стран.

3. Несмотря на кризис, в России по итогам первых четырёх месяцев года вырос грузооборот портов:

http://www.morflot.ru/novosti/lenta/n4556.html

Грузооборот морских портов России за период с января по апрель вырос на 3,7%, составив 280,13 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объем перевалки сухих грузов составил 121,77 млн тонн (+3,1%), наливных грузов – 158,36 млн тонн (+4,2%).

Обычно, когда морские и железнодорожные перевозки снижаются, аналитики говорят о том, что будет кризис, и по итогам второго квартала статистика, скорее всего, будет неутешительной. Но в начале года наша экономика успела создать неплохой задел на будущее, так что итоговые годовые данные, возможно, будут не столь уж катастрофичными.