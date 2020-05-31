 

Корабль Crew Dragon компании Илона Маска состыковался с МКС

31.05.2020, 18:30, Разное

Космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция полета велась в YouTube на канале компании SpaceX Илона Маска.

Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенкена. Часть полета астронавты провели в режиме ручного управления.

Накануне Crew Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал в США. Это первый случай в истории, когда частная компания осуществила пилотируемый запуск, а также первый с 2011 года полет астронавтов в космос на американском корабле с территории США.

Последние девять лет астронавтов на МКС доставляли только на российских кораблях «Союз», которые вмещали до трех человек. Crew Dragon может взять на борт до 7 космонавтов. Однако пока Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не отказывается от использования российских кораблей: NASA купило у «Роскосмоса» одно место на «Союзе», который запустят этой осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДракон Илона Маска отправился в космос. В США это считают «началом новой эры»

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мнение: Ситуация с коронавирусом в Севастополе

28.04 / «Я сейчас огребла»: Настасья Самбурская подверглась домашнему насилию

22.05 / Почти половина инфицированных россиян переносят SARS-CoV-2 бессимптомно — Роспотребнадзор

03.04 / Мнение: “Адмирал Кузнецов” вернется в строй в конце 2022-го года

22.04 / Актер Джошуа Джексон в 41-летнем возрасте впервые стал отцом

24.05 / Опасающаяся за жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной

14.05 / Хлое Кардашьян рассказала, как ей удалось похудеть на 27 килограммов

28.04 / «Какая Вишенка!»: Татьяна Кравченко из «Сватов» поделилась детским снимком

06.05 / Мнение: Вакцина через много лет, коронабесие и недоразвитый западный интернет

23.04 / С днем рождения, принц Луи: Кейт Миддлтон поделилась новыми портретами сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска