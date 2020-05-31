Доктор Айболит из штата Нью-Йорк

31.05.2020, 18:18, Новости дня

Документальный фильм «Дог-док» (The Dog Doc) попал, как и многие другие, под колесо истории. Только он стартовал в прокате, будучи показанным в Нью-Йорке 13 марта, как карантин отменил его дистрибуцию и в Нью-Йорке, и в других городах Америки. И вот, по прошествии двух с половиной месяцев, фильм режиссера Синди Мил (Cindy Meehl) доступен для просмотра на нескольких крупных стриминговых платформах, включая Amazon Prime и iTunes. Его выпустила нью-йоркская прокатная компания FilmRise.

Если бы доктор-ветеринар Мартин Голдстин (Martin Goldstein) жил в России, то в российских медиа его непременно бы сравнили с любимым детским персонажем – доктором Айболитом из книжки Корнея Чуковского. Как известно, в американской культуре этот экстравагантный и добрейший доктор, разговаривающий с животными на их языке, известен по первоисточнику – книгам британца Хью Лофтинга о докторе Дулиттле, которыми вдохновлялся Чуковский.

В пресс-релизе FilmRise говорится, что фильм «Дог-док» «обязателен для просмотра владельцами домашних животных, вообще любителями животных и теми, кто интересуется холистической медициной».

«Переворачивающий мозги взгляд на то, что отсутствует в современной медицине для животных и людей», – так характеризует фильм газета The New York Times.

Доктор Голдстин до последнего времени работал в своей ветеринарной клинике Smith Ridge в городке Саут-Сейлем, штат Нью-Йорк. В Америке таких, как он, называют «мавериком», то есть человеком, делающим все наособицу, упрямо плывущим против течения. Его клиника известна как Мекка холистической медицины, где Голдстин и его коллеги добиваются удивительных результатов, спасая жизни смертельно больных собак и кошек и повышая качество их жизни и, следовательно, качество жизни их любящих хозяев.

Как считает глава компании FilmRise Дэнни Фишер, «невероятно личный, открывающий глаза, трогательный фильм чрезвычайно злободневен именно в эти трудные дни, когда людям важно как никогда присутствие рядом домашних животных и когда они могут получить альтернативное лечение в случае их болезни. Беззаветная, ничем не обусловленная любовь домашних животных к их хозяевам это именно то, что доктор прописал в наше тревожное время. Одновременно методики «собачьего доктора» заставляют задуматься о нетрадиционных путях выхода из кризиса всей нашей системы здравоохранения».

Доктора Мартина Голдстина считают одним из отцов-основателей интегрированной ветеринарной медицины, объединяющей традиционные методы лечения с альтернативными, холистическими. Как правило, в его клинику приходят владельцы домашних животных со своими питомцами, которые тяжело больны и от лечения которых отказались в других «пет-клиниках».

Работавший ветеринаром более 45 лет доктор Марти, как зовут его коллеги-ветеринары и хозяева питомцев, не раз появлялся на популярных телешоу у Опры Уинфри, Марты Стюарт и других ведущих.

Ключевая составляющая холистической философии доктора Голдстина – упор на общее оздоровление организма животного, на активизацию его иммунной системы. Фильм ставит серьезный вопрос: не слишком ли мы уповаем на лекарства, как для животных, так и для себя?

Синди Мил – режиссер-документалист. Она изучала историю и теорию искусства в колледже Мэримаунт-Манхэттен и в Школе искусств Национальной академии в Нью-Йорке. Занималась модой и дизайном. В 90-е годы с мужем, писателем Брайаном Милом, переехала на ферму в Реддинг, штат Коннектикут, где у супругов есть лошади, собаки, кошки, кролики и другие животные.

Ее первый фильм, «Норовистый конь» (Buck), выпущенный в 2011 году, рассказывает о пенсильванском ковбое-ветеринаре Баке Браннамане, которым восхищался Роберт Редфорд (Бак был главным консультантом на фильме Редфорда «Заклинатель лошадей»). Фильм получил престижную премию публики на фестивале Санденс. В 2008 году Синди основала компанию Cedar Creek Productions. Она выступает также продюсером документальных фильмов.

«Дог-док». Кадр из фильма. Courtesy photo

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с Синди Мил по телефону.

Олег Сулькин: Как вы справляетесь с теперешними проблемами из-за пандемии коронавируса?

Синди Мил: Хорошо, если можно так говорить вообще. Я давно работаю из дома, так что переход к режиму самоизоляции был для меня вполне гладким.

О.С.: А для вашего мужа? Он же писатель?

С.М.: Да, он писатель, работает дома. Мы с ним вдвоем дома, дети взрослые, разъехались – в Новый Орлеан, в Лос-Анджелес. Мы владеем фермой, ходим по земле, есть где гулять. У нас две лошади, куры, две собаки, кошка.

О.С.: Как возникла идея фильма? Когда вы познакомились с доктором Голдстином?

С.М.: Где-то 29 лет назад я привезла свою собаку шарпея Коко в ветеринарную клинику Smith Ridge. Другие ветеринары, осмотревшие Коко, разводили руками, говоря мне, что она смертельно больна и сделать ничего нельзя. Ей было всего шесть лет. В отчаянии я приехала к доктору Марти, его мне рекомендовали друзья. Его подход меня поразил своей уникальностью и мудростью. Я никогда прежде не встречала ветеринара столь позитивно настроенного и столь большого оптимиста. Для Коко он предложил курс гомеопатии и пищевых добавок, сказав, что нужно не подавлять симптомы, что делали прописанные другими ветеринарами антибиотики и стероиды, а укреплять иммунную систему. Я согласилась. Коко быстро поправилась, вновь стала резвиться как щенок. Я не могла поверить своим глазам! Коко прожила еще шесть лет, а 12 лет для шарпеев очень почтенный возраст. С тех пор я всех своих животных показываю доктору Марти. Он на меня повлиял настолько сильно, что я и своих детей воспитывала и лечила, когда это было необходимо, по его методике.

О.С.: И вы решили сделать о нем фильм?

С.М.: Да, хотя никогда не считала себя кинематографистом. И когда делала свой первый фильм («Норовистый конь»), тоже не считала себя кинематографистом. Будем считать это чудом.

О.С.: Чтобы отследить конкретные случаи лечения, нужно какое-то время. Сколько времени заняли съемки?

С.М.: Примерно три года. Считаю, что мне повезло. Я в эту клинику сама ездила много лет, чувствовала себя там очень комфортно. Я знала хорошо только доктора Марти, а в процессе съемок подружилась с его коллегами – ветеринарами, ассистентами. Они настолько прониклись доверием ко мне, что дали нам ключи от клиники. Нам иногда приходилось приезжать раньше начала рабочего дня, чтобы успеть установить аппаратуру.

О.С.: Хозяева питомцев шли на контакт охотно?

С.М.: 99 процентов – да. Мы объясняли, что делаем, и почти все давали согласие на съемку. Я не уверена, что сама согласилась бы, этот процесс очень эмоционален. Люди любят своих собак и кошек, и когда те больны, не находят себе места от сильных переживаний.

О.С.: Вы очень убедительно показываете, как люди сострадают своим животным, сколько любви и нежности в их глазах. Интересно, это те же самые люди, которые грубят друг другу, будучи за рулем на хайвее, которые оскорбляют друг друга в политической полемике, которые ведут себя несдержанно в домашних ссорах?

С.М.: Я довольно близко познакомилась с посетителями клиники доктора Марти. И я должна сказать, что более добрых, чутких и отзывчивых людей я не встречала нигде. И подтверждением этому стали 300 часов съемочного материала, из которого мы монтировали фильм. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что домашние животные открывают в человеке лучшее, они делают его лучше.

О.С.: Важный аспект отношений персонала клиники и посетителей – это деньги, немалая стоимость услуг. Когда женщина в фильме звонит мужу и говорит, что предлагаемая процедура для их любимой собаки стоит такую-то сумму, наступает выразительная долгая пауза. Сегодня, когда многие теряют работу и регулярный заработок, расходы на лечение собаки или кошки могут лечь тяжким грузом на семейный бюджет, не так ли?

С.М.: Я думала об этом. Во-первых, четвероногие питомцы это члены семьи. Для многих людей, особенно одиноких и бездетных, они как дети. И здесь вопрос оплаты при всей важности не является приоритетным. Что касается альтернативного лечения, то оно во многих случаях оказывается дешевле традиционного, а при этом гораздо более эффективно.

О.С.: Вы только вскользь затрагиваете полемику доктора Марти с ветеринарами-традиционалистами. Это сознательное решение?

С.М.: Это не так. Я настойчиво обращалась в Американскую ветеринарную медицинскую ассоциацию (AVMA) с просьбой об интервью для фильма. Меня особенно интересовали особенности вакцинации домашних животных и использование теста Titer, позволяющего определять наличие в организме антител. Мы договорились с Канзасским университетом, где проводятся такие исследования. Получив принципиальное согласие, приехали в Канзас всей съемочной группой, шесть человек, потратив деньги на билеты, гостиницу и транспорт. И вдруг нам говорят: интервью отменяется. И больше на мои звонки не отвечали. Почему я этот эпизод не упоминаю в фильме? По здравому размышлению я осознала, что просто приобрела бы врагов. Что касается самого доктора Марти, не нашлось ни одного эксперта, который захотел бы сказать о нем хоть что-то негативное. Это говорит о многом.

О.С.: Доктор Марти, судя по фильму, большой щеголь. Такое ощущение, что он ни разу не появляется на людях в одной и той же одежде.

С.М.: Ну, это преувеличение. Да, он любит красивую, яркую одежду. Люди любят его, знают об этой его страсти, и часто дарят ему модные вещи.

О.С.: А чем он сейчас занимается, уйдя из клиники?

С.М.: Он на пенсии, но очень много выступает с лекциями, ездит на различные конференции, пишет вторую книгу о холистической ветеринарной медицине.

О.С.: На днях я прочитал на одном сайте, что в период карантина и самоизоляции из приютов забрали всех собак и кошек. Как вы это прокомментируете?

С.М.: С одной стороны, это фантастично. С другой, я как ответственный владелец домашних питомцев немного обеспокоена. Что решат люди, когда экономика постепенно открывается и они возвращаются на свои рабочие места? Собака и кошка – это не игрушка, которую можно вернуть на магазинную полку. Я могу долго говорить об этом. Главное: люди должны вести себя ответственно по отношению к домашним животным.