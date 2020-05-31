Белый дом: Трамп не будет задействовать национальную гвардию на фоне протестов

31.05.2020, 18:18, Новости дня

Администрация Трампа пока не будет использовать федеральные полномочия по управлению Национальной гвардией. Об этом заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен на фоне непрекращающихся протестов во многих городах США после гибели безоружного афроамериканца в Миннеаполисе.

«В данный момент мы не собираемся передавать Национальную гвардию в федеральное подчинение», – заявил О’Брайен журналистам в Белом доме, отметив, что решения правоохранительного характера должны оставаться за губернаторами и штатами.

Губернаторы Миннесоты и 11 других штатов задействовали войска Национальной гвардии, столкнувшись с очередной ночью протестов с применением насилия, вызванных смертью афроамериканца при задержании его полицейскими.

За последние пять ночей после вызвавшей шок в американском обществе гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе мирные протесты переросли в мародерство, поджоги и другие виды насилия в этом городе и соседнем Сент-Поле, а также в других городах США.

«Мы подверглись нападению», – заявил губернатор Миннесоты Тим Уолц, подчеркнув, что власти будут работать «в полную силу» для восстановления порядка.

Губернаторы, по меньшей мере, 11 других штатов – Джорджии, Кентукки, Огайо, Висконсина, Колорадо, Юты, Вашингтона, Калифорнии, Теннесси, Миссури и Техаса – также задействовали войска Национальной гвардии для подавления протестов, которые во многих районах переросли в насилие.

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе, где протестующие вышли на улицы вечером в субботу.

В центре Индианаполиса во вторую ночь протестов в субботу произошли многочисленные перестрелки. Один человек был убит, двое других получили ранения. Начальник полиции Рэндал Тейлор призвал жителей других районов города покинуть центр.

«В данный момент в центре города небезопасно», – сказал он.

По данным Associated Press, по всей стране было арестовано около 1400 человек. Аресты, вероятно, продолжатся, поскольку акции протеста продолжались всю ночь.

Комендантский час был введен в целом ряде городов, включая Лос-Анджелес, Сиэтл, Атланту, Денвер, Филадельфию, Портленд (Орегон) и Колумбию (Южная Каролина).

Поводом для демонстраций послужила смерть Джорджа Флойда. На видеозаписи можно увидеть, что он лежит на земле, в то время как белый полицейский прижимает колено к его шее. Флойд, чьи руки скованы наручниками за спиной, несколько раз говорит: «Я не могу дышать».

Видеозапись, сделанная с сотового телефона, вызвала всеобщее возмущение, и акции протеста начались по всей стране. Хотя некоторые протесты приобрели насильственный характер, включая поджоги и грабежи в Миннеаполисе и Портленде, другие остались мирными, как в Уилмингтоне (Делавэр) и Гринвилле (Южная Каролина).

В Нью-Йорке протестующие выходили на улицы три ночи подряд. Незадолго до полуночи мэр города Билл де Блазио провел пресс-конференцию в Бруклине, недалеко от места, где собрались демонстранты. По его словам, на улицах по-прежнему находятся «сотни» демонстрантов, которых он призвал разойтись по домам.

Штат Нью-Йорк не задействовал Национальную гвардию, и мэр отметил, что городская полиция – «правильная организация» для урегулирования ситуации, потому что ее сотрудники понимают Нью-Йорк.

Позднее де Блазио выразил сожаление, что полиция не использовала «другой подход», когда он увидел видео, на котором полицейские машины въезжают в группу демонстрантов.

Конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортес написала в «Твиттере», что «комментарии мэра неприемлемы».

«Департамент полиции находится под вашим руководством, как мэра, – написала она. – Текущий момент требует лидерства и ответственности от каждого из нас. Защищать и оправдывать департамент полиции Нью-Йорка, машины которого въезжают в толпу, неправильно».

Конгрессмен-демократ Джон Льюис из Джорджии обратился к демонстрантам через «Твиттер».

«Я понимаю вашу боль, вашу ярость, ваше чувство отчаяния и безнадежности, – написал он. – Действительно, добиваться справедливости приходится слишком долго. Беспорядки, грабежи и поджоги – это не выход. Организуйтесь. Устраивайте демонстрации. Сидячие забастовки. Поднимайтесь. Голосуйте. Будьте конструктивны, а не деструктивны».

Протесты возле Белого дома в Вашингтоне вечером субботу переросли в насилие. Национальная гвардия округа Колумбия была задействована для защиты резиденции президента.

Президент Дональд Трамп прокомментировал беспорядки из Космического центра имени Кеннеди, откуда он наблюдал за запуском космического корабля SpaceX.

«Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса была страшной трагедией. Этого не должно было случиться. Она наполнила американцев по всей стране ужасом, гневом и горем», – сказал он.

«Я стою перед вами как друг и союзник каждого американца, стремящегося к справедливости и миру. И я стою перед вами, выступая решительно против всех, кто использует эту трагедию для мародерства, грабежей, нападений и угроз. Исцеление, а не ненависть, справедливость, а не хаос – вот наша миссия», – сказал он.

При этом он добавил, что Миннеаполис не может позволить воцариться хаосу, как это случилось в ночь на пятницу, когда офицеры покинули полицейский участок и несколько часов игнорировали демонстрантов. Полиция в конце концов применила слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

Президент заявил, что большую часть ответственности за насилие несут «антифа и другие радикальные левые группировки».

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что возмущение американской общественности по поводу случившегося с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе – «реально и законно».

«Вопрос об ответственности за его смерть должен быть решен, и он решается через систему уголовного правосудия на уровне штатов и федеральном уровне, – добавил он. – Эта система работает и движется с исключительной скоростью. Первые обвинения уже предъявлены. Процесс развивается. Справедливость восторжествует».

Полицейский Дерек Човин, который задерживал Флойда на видео, во вторник был уволен из департамента полиции Миннеаполиса. В пятницу ему были предъявлены обвинения в убийстве. Залог был установлен в размере 500 тысяч долларов.

Семья Флойда потребовала более жесткого подхода, в частности ареста других полицейских.