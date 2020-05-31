 

Попова заявила о необходимости привить до осени от гриппа максимальное количество россиян

31.05.2020, 18:16, Новости дня

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, но позитивный процесс уже идет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 24». По ее словам, вторая волна коронавируса будет в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, а поэтому надо как можно раньше привить как можно больше россиян от вируса гриппа.

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным… динамика есть, процесс идет, он позитивный», – приводит ее слова РИА «Новости».

Глава ведомства отметила, что количество субъектов, где снижается коэффициент распространения коронавируса, каждый день увеличивается. Это, по ее словам, является знаком успешного прохождения эпидемиологической ситуации.

Попова также уточнила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на COVID-19 не требуется.

«Производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно», – отметила она.

Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции, но мировой опыт показывает, что при переходе на них сильно растет погрешность. «То есть он может быть использован, но с определенными оговорками», – уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также считает, что из-за ситуации с коронавирусом приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.

«Один из сценариев развития, что вторая волна [коронавируса] будет в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, то есть здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период… Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа», – отметила Попова.

По данным, которые привела глава ведомства, у одного больного может выделяться оба вируса – и вирус гриппа, и COVID-19. «И тогда это, конечно, тяжелое течение. Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью буквально сейчас», – сказала она.

Отвечая на вопрос о том, будут ли те, кто сделает прививку от гриппа, менее подвержены другим вирусам, в том числе коронавирусу, Попова отметила: «Они, в первую очередь, будут защищены от вируса гриппа и это же значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

Напомним, в начале недели в правительстве заявили о готовности 23 регионов к началу снятия ограничений по коронавирусу. В то же время премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но снимать ограничения пока следует очень осторожно.

Был также опубликован индекс восстановления российских городов. 



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