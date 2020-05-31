 

В Беларуси несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты

31.05.2020, 18:15, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. В Минске в акции приняли участие более 2 тысяч человек. 

Формально на пикетах собирают подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – и других оппозиционных кандидатов. Инициаторы акции считают, что регистрация кандидатов ЦИКом маловероятна, но сбор подписей может усилить давление на власти.

 

Как сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий, некоторые из собравшихся требовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.

Незадолго до начала сбора подписей был задержан один из известнейших оппозиционных политиков страны Николай Статкевич. По словам правозащитников, в несколько сторонников Тихановской были задержаны Витебске, Гомеле и Кобрине.

 

Участники пикетов также недовольны задержанием Сергея Тихановского, которое произошло на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. В них принимает участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти.

 



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