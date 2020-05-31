 

Малафеев сообщил об уходе из “Зенита”

31.05.2020, 17:55, Разное

Заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев уходит из петербургского “Зенита”. О важном решении он рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

Футболист провел в клубе больше половины жизни. За это время у него были взлеты и падения, радостные моменты и печальные. “25 лет жизни пройдены не просто так”, – написал Вячеслав Малафеев. Он выразил надежду, что впереди его ждут интересные события.

В заключение менеджер поблагодарил руководство, футболистов, коллег и болельщиков “Зенита” за поддержку. Он рад, что внес свою лепту в развитие российского футбола и команды.



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