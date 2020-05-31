 

СМИ: Армию США сильнейшей в мире делают лишь 5 образцов оружия

31.05.2020, 17:53, Разное

Недавно одно из профильных зарубежных изданий опубликовало обзор разновидностей американского вооружения, иллюстрирующий тезис о большом разнообразии оснащения одной из сильнейших армий мира. По мнению журналистов, такое мощное реноме Пентагону дают лишь пять эксклюзивных образцов оружия.
Как полагает вьетнамское издание SOHA, преимущество американской армии в воздухе обеспечивается применением вертолета АН-64 Apache. Разработанная еще четыре десятилетия назад, воздушная боевая машина имеет в своем оснащении сложную электронику, ракеты Hellfire и 30-миллиметровую пушку. Упомянутые элементы вкупе с высокой скоростью перемещения и дальностью полета обеспечивают вертолету успешное ведение боевых действий как против вражеской пехоты, так и против бронетехники. В свою очередь, среди представителей бронемашин журналисты выделили танк M-1 Abrams, разработанный еще в 1980 году и используемый многими армиями мира, и самоходную гаубицу M-109F6 Palladin. Примечательно, что это передвижное орудие, оборудованное 155-миллиметровой пушкой, было представлено еще шесть десятков лет назад, а его предшественницей стала более ранняя американская разработка М-44. Особую мощь гаубице, способной поразить цель на расстоянии до 32 километров, обеспечивает применение сверхточных снарядов “Эскалибур”. Они оснащены собственными вспомогательными двигателями и управляются за счет опций лазерного наведения и геопозиционирования.

Оптически контролируемые противотанковые ракеты TOW, обеспечивающие обороноспособность вооруженных сил США, были внедрены в производство еще в годы “холодной войны”. Однако они по прежнему состоят на вооружении армии Пентагона, неоднократно доказав свою эффективность во многих военных конфликтах. Пятым образцом знакового американского оружия вьетнамские журналисты назвали пулемет М-2А1, разработанный на основе раннего прототипа М-2. Предназначенный для уничтожения живой силы противника агрегат оборудован быстро меняющимся стволом, ночной системой прицеливания и пламегаситель для незаметной стрельбы. Стоит отметить, что в 2011 году указанный пулемет был включен в рейтинг ТОП-10 “Величайшие изобретения американской армии”.



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