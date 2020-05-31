 

Американские журналисты пожаловались на обстрелы со стороны полиции в Миннеаполисе

31.05.2020, 17:48, Новости дня

Ряд журналистов американских СМИ рассказали о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе в ночь на воскресенье.

Так, корреспондент Los Angeles Times Молли Хеннесси-Фиске рассказала об инциденте, когда полиция прижала группу журналистов к стене.

«Мы сообщили, что мы – пресса, и они в упор выпустили в нас слезоточивыq газ», – написала Хеннесси-Фиске в Twitter.  Она заявила, что в ее ногу попали резиновые пули, из-за чего у нее шла кровь. Пострадала также фотокорреспондент Los Angeles Times Каролин Коул, передает РИА «Новости».

«Я освещала протесты с участием полиции в Фергюсоне в Миссури, в Батон-Руж в Луизиане, в Далласе и Лос-Анджелесе. Я также освещала военных США в зонах военных конфликтов, включая Ирак и Афганистан. До сегодняшнего вечера мне никогда не приходилось подвергаться стрельбе со стороны полиции», – добавила Хеннеси-Фиске.

Корреспондент местной газеты Minneapolis Star Tribune Райан Фейрклот рассказал, что сотрудники полиции выстрелили в окно его автомобиля, и его ранило осколками стекла.

«Полицейские выстрелили в окно со стороны водительского сиденья. Стекло разбилось в тот момент, когда я пытался быстро повернуть и уйти с их пути. Стекло вонзилось в меня», – сообщил Фейрклот, опубликовав видео, где у него над левой бровью, идет кровь, также кровью забрызганы его джинсы.

Корреспондент канадской телекомпании CBC Сюзан Ормистон рассказала, что полицейские обстреляли ее резиновыми пулями, кроме того в нее попала канистра со слезоточивым газом.

Журналисты NBC Али Велши и Морган Чески со своими съемочными группами оказались в центре столкновений. В Велши попала резиновая пуля, а под ногами Чески взорвалась светошумовая граната.

Также полиция задержала фотожурналиста местного подразделения телекомпании CBS Тома Эвилса, причем камера работала в момент задержания. Полицейский приказал журналисту уходить, тот поинтересовался, куда, а затем стал уходить от правоохранителя, который набросился на него сзади, повалил на землю и надел ему наручники. На видеозаписи слышно, как Элвис говорит полицейскому, что не сопротивляется. В ногу сотруднику СМИ также попала резиновая пуля. Позже его отпустили.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». Тургиев продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, в ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими Миннеаполиса против журналистов.

МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США и призвал расследовать этот инцидент. Москва выразила беспокойство в связи с «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джоржда Флойда протестных акций в США».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Пекин заявил о неприступности РФ и Китая для «политического вируса»

30.05 / В Москве вылечились от коронавируса еще 3599 пациентов

13.04 / Кривая смерти в Нью-Йорке падает, рейтинг Трампа тоже: все о ситуации в США

15.04 / В Украине будут регулировать цены на некоторые продукты, лекарства и медицинские изделия

23.05 / Борис Грызлов: Киев занял абсолютно деструктивную позицию по Донбассу

20.05 / Зеленский: Буду ли еще баллотироваться? Подумаю. Одного срока недостаточно

28.05 / Лавров посоветовал Европе «не отрываться от родного материка»

29.04 / Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки

29.05 / Американский генерал – США должны быть первыми в космосе, потому что у них правильные ценности

11.05 / Китай предупредил о контрмерах в ответ на новые визовые правила США для журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска