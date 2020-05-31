Как сохранить красоту на самоизоляции: 5 советов от визажиста Юрия Столярова

31.05.2020, 17:45, Разное

Так получилось, что мы оказались запертыми в четырех стенах на неопределенный срок. Но это вовсе не повод отказаться от тщательного ухода за собой. Напротив, именно сейчас, когда появилось много свободного времени, можно не торопиться, тестировать косметические средства, осваивать новые продукты и интересные техники макияжа. Будут вопросы – жду вас в своей онлайн-Академии стиля (@stolyarov_school), где можно выбрать мастер-класс на любую тему, связанную с уходом за лицом и макияжем. В Академии я делюсь секретами и навыками, учу актуальным техникам и видам макияжа, формирую общее мировоззрение стиля и не только – более подробно можно узнать на сайте.

Я думаю, что в нынешних условиях, на самоизоляции, самое важное – не расслабляться, не потерять лицо и чувство времени. Надеюсь, что мои советы помогут вам прожить этот период с максимальной пользой.

1. Делите уход на утренний и вечерний

Этот подход не только хорош сам по себе, но и добавляет расслабленной домашней атмосфере привычную рутину. После пробуждения лицо, как и тело, нуждается в увлажнении. И если телу поможет стакан воды, то лицу подойдёт лёгкий гель или увлажняющий крем. Вечером подготовьте кожу ко сну и нанесите питательный крем. Такое разделение абсолютно оправдано, потому что некоторые компоненты, входящие в состав дневных и ночных кремов не только несовместимы друг с другом, но могут и “конфликтовать”, вызывая воспаления, раздражения и прочие неприятности.

2. Используйте маски

При напряженном рабочем графике, маски часто остаются невостребованными. Между тем это эффективное средство помогает в решении сложных проблем. Когда, если не сейчас? За 21 день, например, с помощью маски на основе активированного угля можно полностью избавиться от черных точек. Вам понадобятся всего два ингредиента: активированный уголь и вода. Утром можно сделать укрепляющую маску, а если никак не можете проснуться, попробуйте после умывания заменить её на тонизирующую, например, с экстрактом цитрусовых. Всего 10-15 минут и вы готовы к новому дню. И неважно, что он пройдет в компании домочадцев и кота. Вечерний уход идеально дополнит глиняная, разогревающая или восстановительная маска.

3.Защищайте кожу от сухости

Сейчас рейтинг по уходу за руками возглавляют антисептик, мыло и вода. Сухой воздух в квартире с батареями, где мы проводим большую часть времени, тоже не способствует идеальному состоянию кожных покровов. Поэтому очень важно помочь коже, добавив в уход экстремально жирные питательные кремы. Например, крем для заживления трещин на…сосках. Им можно мазать руки, локти, и просто сухие участки тела. И пейте, пожалуйста, каждый день полтора литра чистой воды.

4. Сам себе визажист

В самоизоляции мысли о макияже, конечно, приходят в голову последними. А зря! Не призываю вас краситься каждый день. Но время на карантине можно эффективно использовать для освоения разных техник макияжа. Я приглашаю в свою онлайн-академию, где вы, день за днем, сможете учиться и совершенствовать навыки макияжа. Отработав, например, рисование стрелок, вы переходите к нанесению тона, потом к покраске ресниц и т.д. Все эти умения формируются последовательно, а не одновременно. Такой детальный подход позволяет максимально отработать каждый навык и сложить все этапы макияжа в идеальный паззл.

5. Когда эксперимент опасен

Отросшие корни, длинные челки, предательская седина и тусклый цвет волос доставляют массу неудобств и огорчений. Руки так и тянутся к ножницам и краске. Я рекомендую запастись терпением всех, особенно это касается обладательниц длинных волос со сложным окрашиванием. Даже под руководством опытного мастера вам не удастся достичь нужного результата. В лучшем случае все будет не так, а в худшем – вы испортите волосы всерьез и надолго. Если нестерпимо хочется “что-то сделать с головой”, поэкспериментируйте с укладкой, накрутите кудри, в конце концов.

Юрий Столяров