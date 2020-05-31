 

Корабль SpaceX состыковался с МКС

31.05.2020, 17:42, Новости дня

Космический корабль Crew Dragon в 17.24 по Киеву состыковался с модулем Harmony Международной космической станции, трансляцию стыковки ведет в YouTube компания – создатель корабля SpaceX.

Окончательное шлюзование займет некоторое время, после чего астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен получат возможность перейти на орбитальную станцию.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Они присоединятся к Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые находятся на МКС в составе 63-й экспедиции.

Миссия Crew Demo-2, в которой принимают участие Херли и Бенкен, продлится от 30 до 119 дней.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат должен пристыковаться к орбитальной станции.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”. За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Российский аппарат установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы

29.03 / Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

07.05 / Банкира Олега Власова задержали по делу о выводе из РФ 500 млрд рублей

15.05 / Инфекционист сравнил коронавирус с двумя последними эпидемиями

20.05 / Япония собралась отправить на МКС первого общедоступного робота

12.04 / National Interest поведал о “большой проблеме” из России

06.04 / Музей Революции достоинства заявил, что вандалы разрушили фотовыставку на Майдане. В полиции сообщили, что ее сдуло ветром

25.05 / Во Франции трансгендер впервые избрана мэром города

23.04 / Аргентина вплотную приблизилась к дефолту

13.05 / Россия поддержала решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска