Корабль SpaceX состыковался с МКС

31.05.2020, 17:42, Новости дня

Космический корабль Crew Dragon в 17.24 по Киеву состыковался с модулем Harmony Международной космической станции, трансляцию стыковки ведет в YouTube компания – создатель корабля SpaceX.

Окончательное шлюзование займет некоторое время, после чего астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен получат возможность перейти на орбитальную станцию.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Они присоединятся к Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые находятся на МКС в составе 63-й экспедиции.

Миссия Crew Demo-2, в которой принимают участие Херли и Бенкен, продлится от 30 до 119 дней.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат должен пристыковаться к орбитальной станции.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”. За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.