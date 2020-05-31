 

Недовольные водители заблокировали пункт пропуска на границе Украины и Венгрии, произошла драка с пограничниками

31.05.2020, 17:42, Новости дня

С утра 31 мая пункт пропуска “Тиса” на границе Украины и Венгрии заблокировали водители микроавтобусов, они вступили в конфликт с пограничниками, вспыхнула драка.

Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), осуществление пропускных операций невозможно.

“Водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, поскольку они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины”, – сказано в пресс-релизе.

Журналист Виталий Глагола написал в Telegram, что въезд и выезд с “Тисы” перекрыли около 50 микроавтобусов, которые везут посылки от украинцев, работающих в Италии. Водители отказываются растаможивать груз.

“Предыстория такова: раньше водители микроавтобусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины €500 с микроавтобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержимое по цене €1 за кг, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров”, – сообщил Глагола.

Протестующие столкнули машину пограничников в кювет.

НВ сообщает, что произошла драка водителей с пограничниками, эту информацию изданию подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он высказал иную версию начала конфликта: “Таможенники обнаружили нарушения в плане оформления. Это затянуло процесс прохождения таможенной процедуры. Из-за этого скопилось значительное количество микроавтобусов, которые ехали в Украину. В ответ на это водители заблокировали пункт пропуска на въезд-выезд”.

По информации НВ, перевозчики несколько раз в неделю выполняют мелкую доставку из Европы и наоборот. Например, когда родственники из Италии присылают в Украину потребительские товары. Водители заявили, что не намерены покидать место конфликта или принимать условия украинской таможни.

На место конфликта вылетел глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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