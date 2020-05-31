Эксперт: Меры поддержки семей с детьми в условиях COVID-19 решают стратегические задачи России

31.05.2020, 17:30, Новости дня

Российские меры поддержки для семей с детьми в условиях коронавируса не имеют аналогов за границей. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло. По его словам, это означает, что дети являются главным приоритетом нашего государства.

«Как отец восьмерых детей могу сказать, что некоторые решения государства в плане поддержки семей с детьми уже опередили те поправки, которые предложены к Конституции. Речь идет о таких законах и о таких мерах поддержки, которых даже близко нет в якобы «цивилизованных странах», – сказал член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло.

«Причем в данном случае решаются стратегические задачи России. У нас огромная страна, в которой живет менее 150 млн человек. Теоритически на такой территории можно расселить миллиард человек, что поспособствует развитию нашего научно-технического, оборонного и культурного потенциала. Но для реализации подобных задач необходима системная поддержка молодых семей со стороны государства», – отметил собеседник.

Эксперт напомнил, что в РФ досрочно начались выплаты пособий для детей до трех лет, также введены пособия для детей из малообеспеченных семей. Кроме того, введена выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, и упрощено получение материнского капитала.

«Все это говорит о том, что дети являются главным приоритетом нашего государства. При этом мы имеем дело не только с единичным решением дать денег. Мы имеем дело с системой, которая, в соответствии детскими и просемейными поправками в Основной закон, предусматривает четкую политику в области поддержки детей, их воспитания, образования, безопасности и здравоохранения», – резюмировал Пожигайло.

Ранее стало известно, в РФ 10 млн семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что выплата по 10 тыс. рублей на ребенка коснется порядка 22 млн детей, со взрослыми мера коснется более чем 50 млн человек. Позже Минфин перечислил в Пенсионный фонд для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и на детей до 3 лет 222,1 млрд рублей.

Ранее, Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.