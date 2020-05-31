 

“Голодней всех было звездам”: Шнуров снова поглумился над медийными персонами

31.05.2020, 17:30, Разное

Популярный отечественный музыкант Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил очередную публикацию, высмеивающую жалобы селебрити на “голодную” самоизоляцию. Стихотворный пост с вкраплениями нецензурной лексики вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.
Лидер группировки “Ленинград” в своем микроблоге продолжил начатый ранее опасный процесс “троллинга” над известными звездами шоу-бизнеса, призывающими государство позаботиться об их достатке в период самоизоляции. Творческий энтузиазм Шнурова на сей раз сподвиг его на уникальное свершение: певец придумал принципиально новый термин: “вжоперти”. В качестве фото он разместил расшифровку своего лингвистического “шедевра”. По мнению рок-исполнителя, упомянутое слово является наречием и обозначает явление “находиться в закрытом помещении без средств к существованию”. Свою литературную находку знаменитость сопроводил релевантным стихотворением, описывающим непростой процесс существования людей, находящихся дома на карантине и лишившихся из-за этого своих доходов. “Голодней всех было звездам”, – выразил “сочувствие” он своим коллегам по шоубизу. Стоит отметить, что, кроме нового наречия, в восьмистишии традиционно содержалось несколько нецензурных слов.

Примечательно, что новое стихотворение Сергея Шнурова вызвало большое количество комментариев поклонников, высказавших однозначную солидарность с кумиром. Не будет преувеличением сказать, что высмеянные певцом звезды получили “в довесок” еще и изрядную порцию возмущенных тирад от посетителей аккаунта солиста группы “Ленинград”. Само же стихотворение фолловеры оценили весьма похвально. “Лучший стих на сегодняшний день”, – резюмировала мнение большинства одна из подписчиц. К слову, лишь за пару часов публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.



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