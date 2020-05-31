 

Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС

31.05.2020, 17:25, Новости дня

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту корабля, запущенного накануне, находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Стыковка произошла с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по Москве) — примерно через два часа после начала сближения Crew Dragon с МКС, передает ТАСС. Она прошла в автоматическом режиме.

Полет проходил в автоматическом режиме, но дважды по требованию НАСА и SpaceX экипаж взял управление кораблем на себя для проверки его работы, передает РИА Новости. Первый отрезок ручного полета прошел вскоре после выхода корабля на орбиту, второй — перед стыковкой.

Экипаж Crew Dragon снова перевел корабль в автоматический режим, когда аппарат находился примерно в 176 метрах от МКС. SpaceX вела прямую трансляцию стыковки.

На станции за стыковкой наблюдали российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец Крисс Кэссиди.

После успешного запуска Crew Dragon глава SpaceX Илон Маск прокомментировал шутку нынешнего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности о доставке американских астронавтов в космос с помощью батута. На пресс-конференции глава SpaceX заявил: "Батут работает".

Сам Рогозин заявил: это была не шутка, а реальная угроза, которая сработала и спасла российскую ракетно-космическую отрасль.



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