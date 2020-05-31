 

Клубный магазин “Чикаго Блэкхоукс” разграблен протестующими

31.05.2020, 17:25, Новости дня

Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин "черных ястребов".

Об этом сообщил американский журналист Джереми Росс, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором протестующие разбивают витрину фан-шопа, врываются в помещение и забирают с собой фирменную продукцию "Чикаго".

BREAKING: Looters bust into a store on Michigan and steal #Blackhawks gear #chicagoprotest @cbschicago pic.twitter.com/dNpspPa9dq

— Jeremy Ross (@JeremyAdamRoss) May 31, 2020

Напомним, что протесты в Америке связаны с убийством полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда. 46-летний афроамериканец был задушен при задержании. После этого в Миннеаполисе, а затем и в других городах США начались демонстрации, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.

 



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