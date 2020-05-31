 

США считают, что ВОЗ коррумпирована Китаем

31.05.2020, 17:25, Новости дня

Белый дом намерен помогать бедным странам в сфере здравоохранения в обход ВОЗ. Как сообщил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, Всемирная организация здравоохранения коррумпирована и находится под контролем китайских коммунистов.

Роберт О'Брайен пообещал тратить деньги "щедрых налогоплательщиков" на спасение жизней жителей Африки от ВИЧ/СПИД через "Врачей без границ", Красный Крест и больницы по всему миру. Деньги получат те, кому они нужны, отметил советник американского президента.

Ранее Трамп сообщил о разрыве отношений США и ВОЗ из-за "сокрытия масштабов эпидемии коронавируса COVID-19 в интересах Китая". Взнос США в бюджет ВОЗ составлял около 440 миллионов долларов в год, пишет РИА Новости.



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