 

Советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая»

31.05.2020, 17:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая», сообщил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала CNN.

«ВОЗ не спасает жизни жертв ВИЧ/СПИД в Африке, это США и наши щедрые налогоплательщики спасают жизни людей в Африке. Мы не будем делать это через ВОЗ, мы будем это делать сами, как США. Мы возьмем те же деньги и обеспечим, что их получат «Врачи без границ», Красный Крест и больницы по всему миру, которым они нужны, эти деньги уж точно не пойдут через коррумпированную международную организацию, которая находится под контролем Коммунистической партии Китая», – приводит его слова  РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ.

Организация приступила к оценке ущерба, который будет нанесен программам ВОЗ из-за действий США.

Ранее Трамп критиковал действия Всемирной организации здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, в результате которой в США умерли свыше 100 тыс. человек.



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