 

Crew Dragon совершил стыковку с МКС

31.05.2020, 17:08, Новости дня

Пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами на борту, стартовавший в субботу, совершил автоматическую стыковку с МКС.

Эту информацию со ссылкой на НАСА передает РИА «Новости».

В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС. На борту корабля находятся американские астронавты.



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