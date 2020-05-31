Crew Dragon совершил стыковку с МКС
31.05.2020, 17:08, Новости дня
Пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами на борту, стартовавший в субботу, совершил автоматическую стыковку с МКС.
Эту информацию со ссылкой на НАСА передает РИА «Новости».
В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС. На борту корабля находятся американские астронавты.
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