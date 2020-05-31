Трамп откладывает саммит G7 и предлагает расширить список участников

31.05.2020, 16:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить, как минимум, до сентября саммит «Большой семерки», который он ранее надеялся провести в июне, и расширить список приглашенных стран, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В беседе с журналистами на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон с мыса Канаверал, Трамп назвал «Большую семерку», объединяющую самые передовые экономики мира, «очень устаревшей группой стран» в ее нынешнем формате.

«Я откладываю [саммит], потому что не считаю, что “Большая семерка” должным образом отражает происходящее в мире», – сказал Трамп.

Большинство европейских стран пока не прокомментировали эту идею, а представитель германского правительства заявил, что Берлин «ждет дополнительной информации».

Неизвестно, является ли желание Трампа пригласить другие страны заявкой на постоянное расширение «Большой семерки». Он уже несколько раз предлагал расширить группу за счет России, объясняя это глобальным стратегическим значением Москвы.

Россию исключили из «Большой восьмерки» в 2014 году, при президенте США Бараке Обаме, после того как Москва аннексировала украинский Крым. Россия по-прежнему удерживает эту территорию, и правительства разных стран «Большой семерки» отвергали призывы Трампа вновь принять Москву.

Представитель Белого дома Алисса Фарах заявила, что Трамп хочет, чтобы участники саммита обсудили Китай.

Трамп осудил Пекин за его реакцию на эпидемию коронавируса, которая началась в Китае. Кроме того, в пятницу он поручил своей администрации начать процесс прекращения особого отношения США к Гонконгу в ответ на решение Китая ввести в бывшей британской колонии новый закон о безопасности.

Решение отложить саммит «Большой семерки» является в некотором смысле отступлением Трампа, который хотел собрать лидеров крупных промышленно развитых стран в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать, что США

возвращаются к нормальной жизни после эпидемии коронавируса, унесшей жизни более 103 тысяч американцев.

Трамп отменил очное заседание «Большой семерки», запланированное на март, в связи с распространением вируса, но недавно вновь задумался о его проведении.

По данным Белого дома, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею личной встречи лидеров. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался поддержать ее, заявив, что осталось слишком много вопросов, связанных со здравоохранением. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сможет присутствовать.

Южная Корея знает о приглашении Трампа и обсудит этот вопрос с США, сообщил Reuters правительственный чиновник в Сеуле в воскресенье.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Италия и Канада. В ее работе также участвует Европейский Союз.