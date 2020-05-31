Советник Трампа заявил об отсутствии расизма в американской полиции

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31.05.2020, 16:48, Новости дня

В рядах американской полиции расизм не является системной проблемой, репутацию правоохранительных органов портят несколько «паршивых овец», сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен телеканалу CNN.

«Нет, я не думаю, что есть системный расизм… Есть некоторые плохие полицейские, которые являются расистами, есть полицейские, у которых, возможно, нет подходящей подготовки», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам О’Брайена, «99,9%» представителей правоохранительных органов – это герои. Советник президента добавил, что образ полиции портят некоторые «паршивые овцы».

Напомним, акции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.

Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Кроме того, полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». В МИД РФ подчеркнули, что обеспокоены «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как убийства черных разрушают образ американской полиции, а эксперт Андрей Кортунов в комментарии отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.



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